Pánik poznal hvězdy a vzpomíná: AHL jako džungle, St. Louis mi domlouval

Bere hráč s 500 zápasy v NHL extraligové play off pořád jako něco výjimečného?

„Stoprocentně, určitě nic neberu na lehkou váhu, zahrál jsem si ho už jako mladý hráč v Třinci, hodně jsem se těšil. Do toho se připojila i lehká nervozita, jak první zápasy půjdou. Ale pořád je to hokej, to se nezapomene za pár dní volna.“

Dvakrát jste vyhrál AHL. Posunou velké výsledky hráče dál?

„Určitě vám pomohou, že víte, co obnáší dojít až na konec. Škoda jen že v NHL se to nepodařilo, ale i AHL je kvalitní soutěž. Směrem k play off mě to posunulo, vím, jakou cestou se vyhrávají tituly a že to stojí hodně sil. Chtěl bych moje zkušenosti dát Pardubicím a snad to taky vyjde.“

Od hráčů, co si projdou AHL, často zazní, že jde o nejtěžší soutěž světa. Máte tam náročný režim jak v NHL, kdy hodně cestujete, ale zároveň tam není komfort nejlepší ligy světa. Jak svět těsně pod NHL vidíte vy?

„Podobně, my jsme říkali, že je to svým způsobem džungle. Kvalita hráčů na farmě je taky vysoká, ale zázemím se s NHL rovnat absolutně nejde. Všude