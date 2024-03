Buchtele už o semifinále: Půjdeme-li na Třinec, máme jim co vracet

Hokejisté Sparty se radují z gólu ve čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Roztažený brankář Bílých Tygrů Daniel Král chytá puk do své lapačky • Michal Beránek / Sport

Zklamaný kouč Bílých Tygrů Filip Pešán těsně po vyřazení ve čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Libereckých Bílých Tygrů se drží smutek po vyřazení v play off • Michal Beránek / Sport

Trenér Pavel Gross se Spartou postupuje do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Sparty oslavují gól útočníka Miroslava Formana, který výrazně přispěl Pražanům k postupu do semifinále • Michal Beránek / Sport

Sparťané oslavují postup do semifinále se svými fanoušky, kteří dorazili do Liberce • Michal Beránek / Sport

Trenér Sparty Pavel Gross přijímá gratulace k postupu do semifinále od poraženého kouče Bílých Tygrů Filipa Pešána • Michal Beránek / Sport

Gólman Sparty Jakub Kovář oslavuje vychytaný postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Předešlé tři zápasy čekal na první bod v play off. Nakonec se Jan Buchtele dočkal až v posledním utkání čtvrtfinále. Gólem totiž pomohl k vítězství 5:2 a ke čtvrtému rozhodujícímu bodu. Společně se spoluhráči Miroslavem Formanem a Janim Lajuneme nabral před semifinále parádní formu. „My teď dáváme góly, daří se nám a jsme za to rádi. V sérii se ale dokázala prosadit každá lajna. Celý tým šlapal a Kovy (Jakub Kovář) nás podržel,“ pochválil spoluhráče sparťanský útočník.

Není výsledek k Liberci příliš krutý?

„Když se podíváme na zápasy, tak byly všechny vyrovnané. Určitě je pro ně výsledek krutý, ale my jsme za něj rádi. I za to, že se to nějak zvlášť neprotahovalo.“

Je rozhodujícím faktorem velká mentální síla mužstva? Že si pořád věříte i za nepříznivého stavu?

„To bylo vidět i teď v posledním zápase. Soupeř vyrovnal a byl na koni. Tam se klidně mohlo utkání zlomit, ale my jsme věřili v naši sílu a zase se prokázala. Pořád jsme věřili systému a naší hře, že to prostě ukopeme.“

Výborně se daří vašemu útoku. Sedli jste si?

„Řekl bych, že je to práce celého týmu. Některé věci jsou vidět víc, některé míň. My teď dáváme góly, daří se nám a jsme za to rádi. V sérii se ale dokázala prosadit každá lajna. Celý tým šlapal a Kovy (Jakub Kovář) nás podržel.“

Důležitá byla i podpora od obránců směrem do ofenzivy. Vidíte to stejně?

„Stoprocentně, s tím naprosto souhlasím. Krejča (Jakub Krejčík) hraje ve velké pohodě. Celkově ale všichni obránci i ti defenzivnější hrají výborně. Odmakají oslabení, vyhazují puky. Zapojují se všichni a každá dělá svou práci na sto procent. To se pak odráží na celkovém výsledku.“

Dávali jste si speciálně pozor na Tomáše Filippiho nebo jiné hvězdy Liberce?

„Speciálně ne. Chtěli jsme být aktivní na všechny lajny stejně. To se nám povedlo.“

Hodí se teď pár dní volna navíc, které jste získali?

„Vždycky se to hodí. Můžeme doléčit nějaké malé šrámy. Na druhou stranu nechceme vypadnout ze zápasového tempa. Je to takové dvojsečné. Teď si počkáme, kdo na nás vyjde.“

Máte někoho, koho si přejete?

„Asi ani ne. Teď už je úplně jedno, na kterého soupeře narazíte. Je to klišé, ale je to pravda.“

Kdyby postoupili favorité, byl by to Třinec.

„Máme jim co vracet (směje se).“

Hrajete o novou smlouvu. Fanoušci v předešlém utkání udělali choreo a vyvolávali vaše jméno. Bylo to zadostiučinění?

„Samozřejmě si toho vážím (usměje se), že fanoušci dokážou ocenit moji práci a chtějí mě vidět ve Spartě. Ale není to úplně v jejich moci. Stejně tak jako v mojí. Já už jsem nějakou práci na ledě odvedl a nemůžu to nějak ovlivnit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:47. Pérez, 31:42. Rychlovský Hosté: 01:39. Buchtele, 12:16. Irving, 47:24. Forman, 52:52. Horák, 58:57. Forman Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – Budík, Knot, Kolmann, Melancon, Ivan, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Mucha, A. Najman, Zachar – Vlach, Šír, Pérez. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Mikliš, Němeček, Irving, Beaudin – D. Vitouch, Horák, Chlapík – P. Kousal, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Forman (A) – Hrabík, Konečný, Harper. Rozhodčí Šír, Mrkva – Svoboda, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec

