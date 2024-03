Gross po postupu Sparty: Našli jsme v sobě vnitřní sílu. Rozhodly detaily

Gólman Sparty Jakub Kovář oslavuje vychytaný postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Sparty oslavují postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Trenér Pavel Gross se Spartou postupuje do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Sparťané oslavují postup do semifinále se svými fanoušky, kteří dorazili do Liberce • Michal Beránek / Sport

Skóre 4:0 na zápasy vypadá naprosto jednoznačně. Přesto bylo každé střetnutí mezi Pražany a Bílými Tygry naprosto vyrovnané. Jinak tomu nebylo ani v posledním klání, které sparťané vyhráli v Liberci 5:2. Kdyby ovšem po středečním duelu nebyl konec, ale stav série nerozhodný, nikdo by se nedivil. „Všechny čtyři zápasy byly těsné. Doopravdy to bylo vyrovnané a v takhle těsných utkáních rozhodují maličkosti. Může tím být cokoli, extra zákrok nebo dobře využitá šance,“ hodnotil hlavní trenér Sparty Pavel Gross.

Poslední zápas byl opět herně hodně těsný. Jak jste ho viděl?

„První třetina neměla takovou intenzitu a tempo jako ty předchozí. Něco jsme si k tomu řekli. Nějak se nám to vyvrklo z rukou. Udělali jsme hodně zbytečných faulů a soupeř se vrátil po střele Péreze a úspěšné přesilovce zpátky do utkání. Je pak jedno, jestli je skóre 1:1, 2:2 nebo některý tým dotáhne manko. My jsme v sobě našli vnitřní sílu. Trochu jsme se o tom pobavili v kabině, co jsme zač a co chceme hrát. Myslí, že jsme potom měli trochu štěstí, když Kovy (Jakub Kovář) vytáhl spoustu parádních zákroků v oslabení. Pak jsme si vytvořili pár šancí a ty jsme úspěšně proměnili.“

Vyhráli jste 4:0 na zápasy, což vypadá jednoznačně, ale vítězství se mohlo překlopit na obě strany. Co rozhodlo, že to bylo na tu vaši?

„Všechny čtyři zápasy byly těsné. Doopravdy to bylo vyrovnané a v takhle těsných utkáních rozhodují maličkosti. Stejně tomu bylo i v posledním duelu. Může tím být cokoli, extra zákrok nebo dobře využitá šance. Myslím, že obě mužstva jela naplno a makala. Víme, že Liberec je vyspělý tým, ale my jsme to těmi souboji ubránili.“

Pomohly tomu i časté obraty zápasů v základní části?

„Souhlasím. Myslím, že jsme se celou sezonu bavili o týmu a o vnitřní síle. Jak chceme hrát, jak chceme reagovat, když se něco stane. Stejně tomu bylo i v posledním utkání.“

Co vám kromě postupu do semifinále udělalo během čtvrtfinále největší radost? Celkový výkon týmu?

„O něm to přesně je. Když si vezmu, jak jsme hráli domácí zápas, tak hned první gól dal Hrába (Kryštof Hrabík) ze čtvrté lajny. To bylo strašně důležité. Pak hrály roli i další faktory. V úvodním utkání jsme měli vynikajícího Kovyho (Jakub Kovář). Podržel nás v prodloužení a následně i v nájezdech. Ve třetím duelu jsme měli Najmičovu (Ondřej Najman) lajnu, ze které dal Michal Řepík gól v prodloužení. V zápasech v Liberci to pak byla třetí lajna s Janim Lajunenem, Honzou Buchtelem a Mírou Formanem, který měl v obou případech tři body. Parádní výkon. To jsou maličkosti, které nám pomáhají vyhrávat. Nesmím zapomenout ani na podporu obránců, kteří se rovněž zapsali do střelecké listiny. My se vždycky budeme bavit o týmu, nikdy o jednotlivém hráči.“

Je velké plus, že jste získali pár dní volna na víc?

„Já vám nepovím, jestli to je plus nebo minus. My jsme ale v každém případě vděční a rádi, že jsme tady dvakrát vyhráli. Nebylo to vůbec jednoduché. Teď si užijeme dva dny pauzu a pojedeme dál.“

Podle toho co říkáte, asi neřešíte dalšího možného soupeře?

„Já to neřeším nikdy.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:47. Pérez, 31:42. Rychlovský Hosté: 01:39. Buchtele, 12:16. Irving, 47:24. Forman, 52:52. Horák, 58:57. Forman Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – Budík, Knot, Kolmann, Melancon, Ivan, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Mucha, A. Najman, Zachar – Vlach, Šír, Pérez. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Mikliš, Němeček, Irving, Beaudin – D. Vitouch, Horák, Chlapík – P. Kousal, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Forman (A) – Hrabík, Konečný, Harper. Rozhodčí Šír, Mrkva – Svoboda, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec

