Hudáček zařídil Třinci třetí bod: Celý den jsem pracoval na své hlavě…

Máte za sebou rozhodující a uklidňující krok? Jistě víte, že sérii z manka 0:3 nikdo v extralize neotočil.

„Ani si nemyslím. My víme, že Budějovice mají svou sílu, viděli jsme to tu hlavně ve druhé třetině. Za třetí krok jsme rádi a v pátek musíme nastoupit tak jako jsme dnes skončili.“

Je jednoduché zpracovat v hlavě náskok 3:0 a vědomí, že se vlastně nemůže nic stát a zbývá zkrátka udělat pouze poslední krok?

„Jen tak nadarmo se neříká, že poslední krok bývá nejtěžší. Víme o tom a máme dostatečně zkušené mužstvo, které si podobnými situacemi procházelo v minulých letech. Očekávám, že to ve čtvrtém zápase bude těžké, protože domácí do toho dají absolutně všechno. Musíme se na to v hlavách připravit.“

Čím jste podle vás duel č. 3 vyhráli?

„Možná tím, že jsme opět měli spoustu bloků, ubránili jsme i jejich přesilovky. Probíhalo to v takové křivce. První třetina dobrá, druhá velmi špatná, ve třetí jsme se opět postavili na nohy a dokázali, že máme vítězný tým a známe cestu k vítězství.“

Můžete mít víc sil než soupeř?

„Může to tak být. Ale hlavní je podle mě zkušenost. Ty jsme nejvíc využili ve třetí části, kdy jsme správně rozpoznávali, kdy zabrat a kdy spíš ustoupit a podržet si to.“

Každý zápas je jiný, ale přece jen se po čtyřech gólech v úvodních dvou bitvách moc branek neočekávalo. A přišlo jich sedm. V čem se to zvrtlo?

„Možná se naši střelci líp vyspali.“ (usmívá se)

Cítíte obvykle od rána, že to večer bude váš den?

„Právě, že jsem se necítil dobře. Ale celý den jsem dělal všechno pro to, abych se do zápasu stihl hlavou připravit. Jsem rád, že jsem se konečně prosadil i střelecky a góly pomohl týmu. Dnes to potáhla naše lajna a věřím, že v pátek to bude zase jiná, nebo že se přidají i jiné.“

Navíc u vás stále platí, že je jedno, zda branku okupuje Marek Mazanec či Ondřej Kacetl. Souhlas?

„Jasně. Mazi nás podržel hlavně ve druhé třetině. Vyhráli jsme hodně i díky jeho práci. Byla to zkrátka týmová práce a jdeme dál.“

Až ve třetím utkání jste dostali první přesilovku. Nenapadlo vás, zda si ji vůbec do konce série zahrajete?

„Trochu. Věděli jsme, že teď už musí přijít. Jsme rádi, že jsme hned první využili a pomohli si jí.“

V nadsázce řečeno, bylo důležité ji nezapomenout…

„Trénujeme ji každý den, hodně hodin máme odehraných. Pořád víte, co v daný moment udělat, i když ji dvě, tři utkání nehrajete. V utkání se do toho rychle dostanete a platí, že v jednoduchosti je krása.“

Stíháte sledovat ostatní série během play off, anebo máte vypnuto a soustředíte se jen na sebe?

„Abych pravdu řekl, těch hokejů bylo strašně moc, vnímám jen výsledky. Vím, že série Sparty s Libercem měla těsné zápasy, ale nakonec i tak to dopadlo 4:0. V naší sérii to vypadá na podobný scénář. Jen to musíme v pátek potvrdit. Uvidíme, co z toho nakonec bude.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE