Hlava: Velké chyby, čisté námazy. Věděli jsme, že Brno nepřejedeme

Víra v postup trvá. Vervě se podařilo na moravském poli dvakrát zvítězit, nemá důvod panikařit. „Proč si nevěřit, že to dokážeme i potřetí,“ položil řečnickou otázku po prohře 1:5 Hlava. S týmem ho čeká hodně práce, musí se zaměřit nejen na nevynucené hrubky, ale také špatně sehrané přesilové hry. Těm by mohl pomoct navrátilec Janis Jaks. „Je ohromně důležitý,“ přiznal devětadvacetiletý křídelník.

Ze skvostného stavu 2:0 na zápasy je remíza. Co teď?

„Jedeme do Brna s tím, že jsme tam vyhráli dva zápasy. Takže tam jdeme vyhrát znova. Nevidím důvod, proč si nevěřit, že to dokážeme i potřetí.“

V čem byl hlavní problém druhé porážky?

„Rozbouraly nás první tři góly, měli jsme čisté námazy, já jsem měl asistenci na (brněnský) gól. Nahráli jsme jim, to už je pak těžké. Co nám napadalo ve druhém zápase v Brně, to tentokrát padlo jim.“

Takže se shodneme, že vás nejvíce srážely individuální přešlapy?

„Chyby byly opravdu velké, musíme si na ně dát pozor. Na druhou stranu, i když prohry bolí, play off je hezké v tom, že zápas skončí, hodíme to za hlavu. Pořád je to otevřené k tomu si to s Brnem rozdat.“

Nepodlehli jste nadšení poté, co jste sérii tak skvěle rozjeli?

„Samozřejmě nějaká euforie byla, ale věděli jsme, že Brno nepřejedeme 4:0. Je furt favorit. Byli jsme spokojení a šťastní, že jsme tam urvali dva zápasy. Jede se dál.“

Příště už přidá ruku k dílu obránce Janis Jaks, který se vrací do sestavy po odpykaném trestu. Bude velkou výpomocí, zvlášť v době, kdy se vám moc nedaří přesilovky?

„Janis je samozřejmě ohromně důležitý, speciální týmy také. Koukneme se na ně, pořád je totiž na čem pracovat.“

V čem se Brno zlepšilo?

„Bylo to více bojovné, čekali na naše chyby. Z nějakých brejků nám ujeli, měli šance a dávali góly, v tom byl největší rozdíl. Hráli chytře, ale to musíme i my.“