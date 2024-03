Marcinko zavelel, Kometa povstala: Víme, že máme sílu. Jen to ukázat

Ještě s Třincem vyhrál třináct sérií play off v řadě. Pokud byste tedy rádi věděli, jak na to, můžete se na něj s důvěrou obrátit. Právě Tomáš Marcinko začal jako první bít na poplach, když poprvé vyrovnal. Záhy šla Kometa po nahození nestřelce Rhetta Hollanda poprvé v celé sérii do vedení. To ještě neudržela, na druhý pokus se jí to v samém závěru povedlo.

„Třinec je minulost, zkušenosti využijete v různých situacích. Ale i ostatní kluci taky zažili spoustu zápasů play off a vědí, jak se mají hrát. Po dvou porážkách doma jsme byli nahněvaní, jak jsme to pohnojili, a šli do zápasu s jasným cílem. Chvílemi jsme vedli, chvílemi prohrávali. Tím víc si ceníme, že máme první bod a pořád zůstáváme ve hře,“ povídal Marcinko po utkání.

Vyrovnal čistým průstřelem, ještě předtím však před litvínovskou brankou oplácel, šťouchl rukou do břicha Denise Zemana, který se skácel na led. Rozhodčí zkoumali záznam, zda nedošlo k píchnutí holí. Usoudili, že ne. Důležitý moment. I když se rozhodlo až jindy. „Hlavně jsme věřili i za nepříznivého stavu, do poslední minuty, že to zvládneme. Víme, že máme sílu a kvalitu. Jen to musíme ukázat na ledě. Od první do poslední minuty jsme šli za svým. Jsme rádi, že jsme urvali první bod,“ pravil Marcinko.

První třetina nahoru dolů, ve druhé se začaly sypat góly. Ve třetí jako by na led padla mlha a dbalo se, aby hlavně nepřišla chyba. Jenže pak se s nimi utrhl vagón. Litvínov využil teprve podruhé v sérii přesilovku, Kirk ji svou šestou trefou v letošním play off poslal do vedení. Potom se za stavu 3:2 pro domácí něco stalo. „Nevím, jestli šlo o polevení koncentrace, dostali jsme dvě branky ze slotu, nízkého a vysokého. Po prohraném souboji přišla dorážka, pak nám chyběl ve slotu hráč. Zkrátka dvě podobné situace v obranném pásmu, k nimž by v těchto fázích nemělo dojít, ale staly se,“ hledal vysvětlení kouč Vervy Karel Mlejnek.

Pro brněnské hráče to bylo utkání gólových premiér jindy úspěšných střelců. Napřed si těsně před Matejem Tomkem našel odražený kotouč Jakub Flek a sklepl ho za brankovou čáru. Daniel Gazda byl snajpr mezi obránci, v základní části dal 17 branek. Další trefy se dočkal po pěti zápasech. Z pravého kruhu poslal tvrdou ránu k protější tyči. Od Flekova vyrovnání uplynula minuta a 17 sekund.

Dlouho tak tuhou obranu Litvínova se podařilo Kometě otevřít. „Jediným způsobem, jak ji překonat, je tvrdá práce, disciplína. Jakmile máte přesilovku, potřebujete ji využít, protože přesilovky a ubráněná oslabení rozhodují zápasy. To se dnes potvrdilo. Tým se dostane na koně. Dostane to tým na koně, ale univerzální recept neexistuje,“ uvedl Marcinko.

„Čekali jsme dlouhou sérii, nebojím se říct, že favoritovi série čelíme velmi zdatně. A jsme připravení čelit i nadále. Co se stalo, patří k hokeji, i k závěrečným zápasům sezony. Budeme se muset z toho oklepat, věřím, že to zvládneme,“ věřil trenér Mlejnek. Každopádně otočit sérii po dvou porážkách doma se v sérii na čtyři vítězství podařilo zatím jen jednou, před pěti lety Třinci v semifinále proti Plzni.

