Zjevení Kondelík: faktor X série. Ví, že u brankoviště leží peníze, říká parťák

Kondelík je příběhem vzrůstajícího dramatu zábavné sady. V neděli v Třinci otevřel skóre po důmyslné akci, při níž by si bod za asistenci zasloužili rovnou čtyři budějovičtí hráči. Vedle Milana Doudery a Martina Beránka i Ondřej Kachyňa a Milan Gulaš. Rozborka jak z učebnice o důvtipnosti v hokeji.

Druhý gól? Ukázka toho, že někdy vám 201 centimetrů překáží v civilním životě, ne všemi futry totiž projdete. Ale do hokeje super figura. Postavíte se před gólmana, zacláníte a zacláníte… Silné nohy zarazíte do ledu a očima kooperujete se spoluhráči.

Jako naposledy s Pavlem Pýchou, jenž na konci druhé čtyřminutové přesilovky vyslal prudký pokus směr Marek Mazanec, a modří zvedali ruce. „Domácí byli rozházení, Pecháček mě našel na středu, viděl jsem Kondela, jak stojí před bránou, hodil jsem to tam, Mazi asi neviděl,“ líčil Pýcha vlastními slovy budějovickou klasiku, která už pár měsíců trápí konkurenci. „Kondel ví, že u brankoviště leží peníze, tam padají góly. V naší přesilovce je hodně důležitým článkem. Je to vidět celé play off a samozřejmě i základní část,“ doplňuje.

Čtyřiadvacetiletý Kondelík je blyštivou budoucností klubu. Hned na první dobrou vás napadne, že po příští sezoně, kdy mu končí smlouva, se musí logicky stát nejlépe placeným hráčem Motoru. Výkony rodáka z Hannoveru už nyní vyvolávají slušný ohlas napříč Evropou, ztracená nemusí být ani NHL, s níž se dostal do kontaktu přes draft před šesti roky a volbu Nashvillu. Taky je otázkou, co reprezentace po nynějším play off a boj o šampionát v Praze. Vše může zamíchat kartami.

To všechno přijde na přetřes časem. Teď je ve hře na jihu Čech vzývaná budějovická senzace. Kondelík je jejím ústředním aktérem. Faktorem X, díky němuž se může psát historie. „Je to najednou 3:2 a oni si nemůžou být jisti v kramflících,“ podotýká Pýcha na třineckou adresu.

Dává to smysl. Stejně ale i to, že Oceláři nyní jen zmáčknou čudlík na ovladači a Motor na jeho ledě přejedou. Protože vědí, že teď už vážně přituhuje, a podle toho se zařídí. A pak Čihákově partě nezbude než litovat váhavého příchodu do série. V ní na mistrovském území po dobu 120 minut nedala gól. „Největší škoda je prvních zápasů v Třinci, kde jsme se s úrovní hry a vůbec s play off teprve seznamovali,“ vystihuje to Pýcha přesně.

A další věc. Jakmile urvete čtyři tituly v řadě a ve čtvrtfinále vedete 3:0, musel byste být podivín, abyste situaci lehce nepodcenil. A sami sebe můžete přesvědčovat, jak chcete, že valíte dál naplno. Nyní je otázkou, zda mají hráči Motoru pořád čistou hlavu, jako když seděli hrobníkovi na lopatě, anebo začínají pociťovat na bedrech tlak kvůli vykonání možné revoluce. „Je tam asi obojí,“ míní Pavel Pýcha. „Po třech porážkách se od nás nic nečekalo, zvlášť když proti vám stojí čtyřnásobný mistr. Najednou je to 3:2. Přijde mi, že se jim postupně navrtáváme do hlav. Oni se viděli, že sérii ukončí u nás po čtyřech zápasech. Najednou jsme jeden od vyrovnání. Může na ně přijít den blbec, půjdete do sedmého a v něm nikdy nevíte. Víme, že to nikdy nikdo neotočil, ale ta možnost je reálná,“ nepochybuje budějovický zadák.

