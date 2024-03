Čas pro démona Kacetla? Něčím by Třinec měl překvapit, říká Vůjtek

Třinecký fantom Ondřej Kacetl je připravený naskočit do play off • Michal Beránek / Sport

Přichází čas požírače puků? Třinečtí Oceláři poslední dvě čtvrtfinálové bitvy s Českými Budějovicemi ztratili a z pohodlného náskoku 3:0 v sérii je rázem drama. Marek Mazanec chytá výborně, z pěti zápasů má dvě nuly, jednu gólovou asistenci a je na špici statistik. Nicméně Ondřej Kacetl platí za démona uplynulých let. Ke třem posledním třineckým titulům pomohl dvanácti nulami v play off, je připravený naskočit. „Sebevědomí má a Třinec by něčím překvapit měl,“ míní bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek.

Za normálních okolností by nemohla být o případných změnách v ocelářském brankovišti řeč. Za prvé – Marek Mazanec chytá opravdu dobře, při těsných prohrách rozhodně nevyhořel. Má zkušenosti, třikrát už extraligový titul získal a zachytal si i v NHL. Z aktuálních extraligových gólmanů se takovou vizitkou nemůže prokázat nikdo. Jistota, opora.

Ale když máte na střídačce Ondřeje Kacetla? Démona posledních play off. Brankáře, který se i z šedé základní části vždycky dokázal v bitvách o všechno vyšvihnout k nadpozemským výkonům a tři roky za sebou v nich vyloženě deptal střelce soupeřů? To už je jiná. To už minimálně za zvážení stojí.

Klíčové rozhodnutí pro šesté čtvrtfinále, které se hraje v Českých Budějovicích v úterý od 17.30 hodin, je na třineckých trenérech. Základní myšlenku nadhodí Jaroslav Kameš. Ten má v klubu gólmany denně pod palcem, do detailu zná jejich silné i slabší stránky a má dokonalý přehled o jejich aktuálním rozpoložení a nastavení. Od něj přijde základní tip. Zdeněk Moták s Vladimírem Országhem poté „tajenku“ společně rozřeší.

„Hmm, to je opravdu otázka na trenéry,“ přitakal třinecký kapitán Petr Vrána. „Ale naše hra je vždycky o nastavení všech hráčů. O obětavosti jednoho vedle druhého. Začíná to od gólmana, přes obranu a útok. Je úplně jedno, kdo je v bráně. Marek (Mazanec) podal skvělé výkony první dva zápasy, chytá výborně. Ale není to o gólmanovi. Vždycky je to o celku. Jak k tomu všichni přistoupíme a jak moc my brankáři pomůžeme. A on to potom týmu vrátí.“

Příběh Kacetla je dostatečně známý. V prosinci 2020 přišel do Třince jako náhrada za Josefa Kořenáře, který se po krátké výluce v NHL vracel do zámoří. Rodák ze Znojma byl v té době na extraligové scéně v podstatě nechtěný, v Kometě místo nezískal. Sám už se ve třiceti letech pomalu smiřoval s tím, že zakotví v prvoligovém Přerově a přemítal, čím by se kromě hokeje mohl živit.

Po přesunu v základní části rozhodně nezářil. A kdo ví, jak by to s ním bylo, kdyby tehdejší třinecká jednička Jakub Štěpánek těsně před play off 2021 nelehnul s covidem? Stalo se. Do brány šel Kacetl a prostě ji zavřel. Další rok znovu. A loni stejně tak. Uchvátil všechny. Sebevědomím, koncentrací, dokonalou symbiózou s parťáky před sebou. Ukáže to znovu?

„Mazanec teď nechytá špatně, není jeho problém, že Třinec prohrál dva zápasy, ale určitě je to jedna z možností, o které trenéři uvažují,“ přemítá bývalý úspěšný kouč Vladimír Vůjtek . „Navíc, když má Kacetl za sebou opravdu velmi dobré výkony v play off. Sebevědomí určitě má a Třinec by něčím překvapit měl. V poli toho moc nezměníte, nepřekvapíte. Možná vyměníte jednoho centra s druhým, ale to neudělá takový rozdíl. Kdežto změna v brance může být dost podstatná.“

Roli může hrát i to, že Mazanec i Kacetl mají odlišný styl chytání. Každý má jinou figuru a lapačku drží v opačné ruce. „To je velký rozdíl, jestli je gólman levák nebo pravák,“ souhlasí Vůjtek. „Pro budějovické střelce by to změna byla, mohlo by jim to udělat zmatek. A viděl sem, že Mazanec teď dostával většinu gólů z jedné strany. I v tomto může být změna gólmana plusová.“

Našlapování kolem brankářů v play off je alchymie. Na rozhovory po zápasech, tedy až na výjimky jakou je například budějovický Dominik Hrachovina , prakticky nechodí. Trenéři si je chrání, drží je v bublině. Podle Vůjtka je u případných změn důležité také to, jak spolu brankáři vycházejí.

„Jestli se snášejí, respektují a jsou opravdu kamarádi, nebo jsou odtažití,“ říká kouč. „Na tom hodně záleží, když se je rozhodnete protočit. Ale dneska jsou ti kluci rozumní. Dobře ví, že zápasů je hodně a do brány se dostanou. Zklamání na střídačce bude vždycky, ale že by byl někdo naštvaný na toho druhého a dělal problémy v mužstvu, to už se nestává. I proto bych se teď prostřídání třineckých brankářů nebál.“

Mazanec i Kacetl se shodují na tom, že rozhodnutí je na trenérech. „Připravení jsme oba a čekáme na pokyn trenéra,“ glosoval Mazanec ještě před play off. „Palce si držíme navzájem.“ Kacetl s tím souhlasí: „Oba uděláme maximum pro tým, abychom šli dál. Je jedno, kdo v bráně bude, protože všichni jdeme za stejným cílem. A makat musíme všichni. Tady nehrají jednotlivci, ale celý tým.“

MAREK MAZANEC vs. DOMINIK HRACHOVINA Třinec České Budějovice 5 zápasy 8 3/2 výhry/prohry 5/3 124/9 střely/ink. góly 223/17 92,74 % úspěšnost 92,38 % 1,81 průměr 2,14 2 nuly - (Motor hrál i předkolo play off)

