Velké změny v Kometě! Nový trenér i brankářská jednička. A co s Holíkem?

Vyřazení ve čtvrtfinále s Litvínovem bolí. Fanoušci Komety se z něj budou nějaký čas sbírat. Klub však nemůže složit ruce do klína a vzdychat, proč se to zase nepovedlo. Už dávno se maká na podobě kádru pro příští ročník, kdy se má konečně ukončit čekání na extraligovou medaili. Trvá neúměrně dlouho, už šest let. Je jasné, že následovat budou změny v kádru. Opět zásadní, na klíčových pozicích. Rošády proběhnou ve všech řadách, i na střídačce. Web iSport.cz zmapoval situaci v týmu, který dovedl hlavní kouč Jaroslav Modrý ke čtvrtému místu v základní části a mezi osmičkou s ním vypadl 2:4 na zápasy s litvínovskou Vervou.