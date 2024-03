Otec Hrachoviny vzpomíná na obrat v baráži: Jednou špatně, jednou dobře?

Moc dobře ví, jaké to je, ztratit skvěle rozehranou sérii o všechno. Bývalý gólman Petr Hrachovina (54) to v roce 1998 zažil se Znojmem v extraligové baráži proti Opavě. Vedli 3:0 na zápasy, prohráli 3:4. Hrachovina naskočil do tří zápasů, podrobnosti a detaily má stále v živé paměti, včetně záhadných zdravotních problémů cestou na sedmý zápas. Pěvně věří, že jeho syn Dominik teď s Českými Budějovicemi překlopí historii na vítěznou stranu. A budou prvním českým týmem, který sérii v extraligovém play off ze stavu 0:3 proti Třinci otočí.

„Mlaďoch je teď rozhodně v lepší pozici,“ usmívá se táta Hrachovina v rozhovoru pro iSport.cz. „My byli se Znojmem nahoře a tvrdě spadli dolů. Budějovice byly dole a belhají se nahoru. Budeme na místě a budeme věřit, že historii přepíšou. Bylo by to pěkné, dvakrát Hrachovina. Jednou špatně, jednou dobře.“

Naskočily vám vzpomínky na baráž proti Opavě, když se váš syn dokázal s Budějovicemi proti Třinci vyškrábat ve čtvrtfinále ze stavu 0:3 na 3:3 na zápasy?

„Normálně bych si nevzpomněl, takže ani nevím, jestli jsem rád, že mi to připomínáte. (směje se) My to z vedení 3:0 dokázali prohrát. Kdyby se takový obrat povedl Budějovicím, byl bych strašně rád.“

Co se vám tedy vybaví z baráže 1998?

„Spíš než ten poslední sedmý zápas v Opavě mi hned naskočí šestý doma. Za stavu 0:2 po první třetině jsem nastoupil, dotáhli jsme to do prodloužení a řekli jsme si, že v něm budeme hrát ze zajištěné obrany a nebudeme vymýšlet pytloviny. A víceméně druhý nebo třetí pas v naší třetině byl kros, dostal ho Tomek a flákl mi to do víka. Vymalováno. Tohoto zápasu byla škoda, v sedmém bylo rozhodnuto po první třetině. Tam jsme prohrávali 0:3, vlítli na nás a rychle rozhodli. Na druhou stranu, jako nováček jsme se tehdy dostali až do baráže a k postupu nebylo daleko. Byla to skvělá sezona.“

Klobouk dolů, jak si vše přesně pamatujete!

„Musím říct, že zápasy, které mě nějakým způsobem oslovily, si pamatuju dopodrobna. Střelce, minuty i to, jak jsem góly dostal... V tomhle mám celkem pamatováka, byť bych na některé věci rozhodně radši zapomenout chtěl. A ono to ani po tolika letech nejde. (usmívá se) Opravdu to byla neskutečná sezona. Kolik lidí tehdy chodilo na zápasy, i na tréninky, to už jsem pak nikdy nezažil.“

Po letech se vyrojily spekulace, že baráž byla „cinklá“. Byla?

„Dívejte, ke mně se taky podobné hlášky dostaly, ale když si vezmu kluky, kteří tam tehdy byli a jak jsem je poznal, tak tomu nevěřím. Jen jedna věc se nám cestou na poslední zápas přihodila.“

Copak?

„Když jsme po cestě obědvali v Olomouci na zimním stadionu, tak šest nebo sedm hráčů mělo s prominutím srajdu. Nechci tím říkat, že nás někdo otrávil, ale nebyli všichni kluci v topu. Jinak nevěřím tomu, že by to někdo cinknul.“

Syn vyrazil s Budějovicemi na poslední zápas do Třince autobusem?

„Hydroplán? (zasměje se) Nesehnali, v jednu vyráželi autobusem od zimáku.“

Vy do Třince také jedete?

„Jasně, my jsme takoví hujeři. Jezdíme manželka, tatínek, babička, tchán... Cestujeme v pěti šesti lidech a zase tam budeme držet palce. A budeme věřit, že kluci poprvé historii přepíšou. Bylo by to pěkné. Dvakrát Hrachovina, jednou špatně, jednou dobře. (usmívá se) Už tak si myslím, že dokázali moc. Za stavu 0:3 něčemu takovému nevěřila celá republika, že by se hrál sedmý zápas. Je to hokej, může se stát cokoliv.“

Vy jste před lety se Znojmem náskok postupně ztráceli, syn jde naopak. Je v lepší pozici?

„Mlaďoch je teď rozhodně v lepší pozici. My byli se Znojmem nahoře a tvrdě spadli dolů. Budějovice byly dole a belhají se nahoru. Sedmý zápas je vždycky vošajstlich. Ale když jsem viděl poslední utkání naživo, tak musím říct, že ten mančaft má koule a grády. Neskutečné, co předvedli. Fakt se může stát cokoliv. Výhoda domácího prostředí je stěžejní, důležitá, ale šance jsou otevřené.“

Překvapily vás Budějovice, jak se kously za stavu 0:3?

„Viděl jsem všechny zápasy, první dva byly nekoukatelné. Antihokej z obou stran. Budějky neměly nic a oni si to hlídali. Kdyby ve třetím zápase Dominik zachytal jako teď, tak už ho Motor vyhrál, protože byl o ždibec lepší. Od čtvrtého konečně začali hrát play off – do těla, zodpovědně, jezdilo to. A naposledy už byli lepší. Samozřejmě, ovlivnila to branka ve 27. sekundě, kdy to tam Guli (Gulaš) flákl. To se hned hraje jinak. Ale i tak tahal Třinec za kratší konec.“

Co se vám honilo hlavou, když Dominik pustil na začátku čtvrtého zápasu laciný gól od Richarda Nedomlela?

„Já seděl za bránou, viděl jsem, že se mu fakt košík prohnul a puk tam nezůstal. Na tribuně, zvlášť když lidi kolem zase začali chrlit ty svý chytrý názory, ve mně byla malá dušička. Ale tím, že kluka trošku znám, jsem věděl, že tohle dokáže hodit za hlavu. A že se alespoň pokusí vše napravit. Ne vždycky to vyjde. Víte, jak to je. Když udělá útočník nebo obránce chybu, tak to není tak vidět, jako když ji udělá gólman. Ale věřil jsem, že to týmu ještě vrátí. Byla ve mně malá duše a myslím, že i v něm to nebylo na hundred procent, ale zvládli to. Supr!“

Sedmý zápas si podle vás Dominik užije, nebo ho může nervozita skřípnout?

„Užít si sedmý zápas? Furt je to zodpovědnost, u gólmanů extra. Nedokážu říct, co mu poběží hlavou, ale spíš tam bude zodpovědnost. Nervozita určitě taky. Ale viděl jsem ho v sedmém zápase proti Ilvesu ve Finsku v roce 2017, kdy to vyloženě zavřel. Věřím, že zkušenost si z toho vzal. Byla to tehdy jejich druhá titulová sezona, s Tapparou šli do play off z prvního místa, ale v městském derby proti Ilvesu byli na pokraji vyřazení. Tahalo se to na sedm zápasů, přičemž ten šestý vyhráli v prodloužení (2:1) a Dominik v něm měl 62 zákroků. Zkušenosti má.“

