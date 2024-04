Jak Sparta přelstila Třinec: neuznaný gól, Moták bavil svou maturitou

Sparta zvládla i druhou semifinálovou bitvu s Třincem na svém hřišti. Jeden z důvodů úspěchu však šlo hledat i za kontroverzně odvolanou brankou, na kterou kouč Ocelářů jen kroutil hlavou • FOTO: koláž iSport.cz 2:0. Sparta zvládla úspěšně i druhou semifinálovou misi ve svém stánku, byť se proti Třinci tentokrát pořádně natrápila. Vítězství 3:2 v prodloužení získala po vyrovnávací brance Filipa Chlapíka sedm a půl sekundy před koncem řádné hrací doby. Pak už zápas nepustila, pevně svírala jeho otěže. Rozhodl Michal Moravčík, který oslavil svůj velký příběh návratu do sestavy. Jeden z hybatelů domácího vítězství však šlo hledat i za kontroverzně odvolanou brankou. V článku iSport.cz si přečtěte hlavní důvody třinecké porážky a skalpu Sparty.

Neuznaný gól Po 80 minutách a 36 sekundách zlomil semifinálové kouzlo bezchybné sparťanské defenzivy Daniel Voženílek, jenže po dlouhém zkoumání u videa rozhodčí jeho trefu odvolali. Kdyby vynesli opačný soud, kdo ví, jak by se mač vyvíjel. Své si k tomu řekl i kouč hostů Zdeněk Moták. „Já jsem maturoval z češtiny, otázka Miguel de Cervantes: Don Quijote. A mně to připadá jako boj s větrnými mlýny. Já jsem to viděl, všichni to viděli, nemám co říct.“ Oceláři navázali smrští, která sice znamenala otočku ve skóre, ale nikoliv definitivní odpoutání se. Toho domácí využili, srovnali a rozhodli v prodloužení.

Kovárna vydržela Slezané dlouho marně bouchali na bytelná vrata, ale nakonec je vrchní mistr Jakub Kovář pustil dovnitř. Třinečtí poprvé našli způsob, jak otevřít jeho dílnu. Nejprve dlouhá bekhendová klička Daniela Voženílka, pak obdobná v podání Libora Hudáčka. Jenže víc už gólman Sparty nedopustil, ve třetí části při obří šanci Vladimíra Draveckého postavil závoru. Neplecha Ocelářů ukončena!

Padouch „Vožuch“ V prvním semifinále Daniel Voženílek prudkou brzdou nehezky osprchoval brankáře Jakuba Kováře. Pak už slyšel jen pískot a bučení. „Jsem za to rád,“ pokračoval v provokaci i po zápase. Když pak sparťany uštknul úvodní trefou, byla to pro domácí soubor psychická rána. Jenže prvotřídní antihrdina svou práci nedokonal. Měl šanci ujet, dovézt puk do prázdné klece. Místo toho kotouč ztratil, Sparta srovnala.

Víra až do konce Na kostce svítila hodnota 7,5 sekundy a O2 arenou třásla vyrovnávací euforie. Střelec Filip Chlapík snad ani nemířil, plácl do puku, ten se po ose Adam Smith – Andrej Nestrašil odrazil do horního rohu. Náhoda? Jistě, ale Pražané za stavem 2:2 šlapali až do konce. Několik nezdarů při přechodu modré čáry je nezlomilo, udrželi svůj klid. A tak zbloudilá muška doletěla na správné místo. „Samozřejmě stane se, ale tam už to musíme utlouct i čepicemi,“ zklamaně kroutil hlavou Moták.