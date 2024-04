Hrachovina poprvé o konci v Motoru: Co chybělo na Třinec? Letadlo

Už se nikdo nedozví, jak by vypadal výkon a výsledek Motoru v případě, kdyby na sedmý duel čtvrtfinále play off s Třincem zvolil leteckou přepravu. To, co se úplně nehodilo hodnotit bezprostředně po bolestivé porážce 0:2 u Ocelářů, padlo v novém dílu podcastu Zimák na iSport.cz.

Třinecký kolos pochopil stoupající budějovickou hrozbu při zmrtvýchvstání ze stavu 0:3 v sérii, a tak před cestou na jih Čech k šestému duelu vsadil na mnohem kratší cestu boeingem. Tak, aby na případný sedmý duel byli hráči čerství. Tedy mnohem čerstvější než jejich sok. Záměr vyšel na jedničku, Jihočeši v rozhodující bitvě pletli nohama. „Snažili jsme se ještě hecnout, ale už to tam nebylo,“ vylíčil útočník Jáchym Kondelík.

Velký objev extraligové sezony, jenž v průběhu ročníku dorazil ze zámoří, byl společně s Dominikem Hrachovinou hostem Zimáku. Vedle nich pak tradičně Radek Duda a Zbyněk Irgl . Všichni se shodli, že na konečném rezultátu bitvy Motoru s Oceláři mělo zásadní vliv to, že Budějovice letecký přesun do Slezska odmítly. „Možná chyběl jeden můj zásah… Osobně však vidím hrozně velký rozdíl v tom, že Třinec letěl. Výhoda toho, že nesedíš sedm hodin v autobuse a letíš, je obrovská. Zvlášť když hraješ sedm zápasů. Z Třince jsme jeli třikrát a třikrát jsme měli špatnou noc. V součtu se to nakupí. Síla nám na konci chyběla a udělala obrovský rozdíl,“ nepochybuje Hrachovina.

Vedle něj sedící Jáchym Kondelík to viděl stejně. „Od Třince skvělé taktické rozhodnutí. Kdyby se daly vynulovat síly, a oba týmy jsme měli sto procent, Třinec jsme v sedmém zápase mohli porazit. Já osobně se v autobusu strašně trápím. Navíc náš bus má něco najeto…“ pousmál se dvoumetrový útočník. Kolik má najeto? V Zimáku se na téma klubového autokaru dozvíte víc. „Kdybychom psali knížku o tomhle roce, autobus by měl třicet stránek z devadesáti. Našemu autobusu se častokrát nechtělo…“ vtipkoval Hrachovina.

Ten se v podcastu vůbec poprvé vyjádřil ke svému odchodu z klubu. Nepřál si jej, ovšem klub ano. Rok před vypršením smlouvy se cesty obou stran rozešly. V extraligovém zákulisí se dlouho dopředu vědělo, že na jih Čech přijde Milan Klouček. Hráči to také tušili, jen se kolem toho potichu našlapovalo. „Chápu, proč Dominik odchází. V Motoru je to na denním pořádku. Lidi mají problémy s osobnostmi, které mají na věc vlastní názor. Chtěli by je měnit k obrazu svému, místo toho, aby je respektovali za to, jací jsou a co dokážou týmu přinést,“ pověděl si k tomu své Radek Duda, bývalý budějovický útočník.

Toho zarazilo, jak jednoduše se Motor brankářské jedničky zbavil. Tedy vyplacením z kontraktu. „Mě zaráží, že tě nechtěli směnit,“ podíval se Duda na Hrachovinu. „Můžou se rozhodnout jít jinou cestou. Ale když máš smlouvu, proč bych tě vyplácel? Nejdřív přece oslovím konkurenci, jestli tě někam nemůžu dát. Proč to nezobchodovat? Motor potřebuje hráče. Má v tobě neskutečné zboží, co má glanc, šmrnc a hodnotu, tak tě můžu směnit za něco, co potřebuju. Ať už do áčka nebo do mládeže,“ nechápe.

Jak vše prožíval Dominik Hrachovina, se dozvíte v Zimáku na www.isport.cz/podcasty.

