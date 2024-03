Gulaš: Byli jsme blízko fantazii. Řekl jsem klukům, ať si z toho moc nedělají

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off s brankářem Markem Mazancem • ČTK / Ožana Jaroslav

Kdyby jednu ze svých dvou jedovek proměnil, mohl se zapsat do historie. Ale jsou to jen kdyby… Každopádně Milan Gulaš po prohrané sedmé bitvě na třineckém ledě nepropadal depresi. Smutek cítil, to ano a nemalý, zároveň promlouval o dobrých pocitech z týmu, který během jedné sezony patřil k nejlepším v extralize. Však dost potrápil čtyřnásobné šampiony. „Nemáme si co vyčítat. Nikdo nám po třech porážkách nevěřil, nakonec jsme byli blízko tomu udělat fantazii,“ vykládal v tričku a šortkách u kabiny 38letý mazák v neobvykle dlouhé výpovědi. Ale měl toho dost co říci k celé sezoně.

Byli jste hodně blízko, nakonec ale při porážce 0:2 i docela daleko. Jak to vstřebáváte?

„Obojí je pravda. Určitě jsme zklamaní. Hned takhle po zápase jsme smutní, ale klukům v kabině jsem okamžitě řekl, ať si z toho zase tolik nedělají. Byla to od nás skvělá jízda, na celý náš tým jsem hrdý.“

Na co nejvíc?

„Vezměte si, kolik nových lidí přišlo na začátku sezony. Hlavně hodně mladých kluků. Tým jsme do velké míry postavili na mladších hráčích, v průběhu sezony jsme zaznamenávali herní progres a získávali respekt ostatních vůči našemu týmu. Další věc, která stojí za pochvalu, je náš návrat do série za stavu 3:0 pro Třinec.“

Souhlas a klobouk dolů.

„Všichni vás za toho stavu víceméně odepisují, očekává se hladký průběh. Ale my se dokázali semknout, předvedli jsme plno skvělých charakterních věcí. Zkrátka jsme si dokázali, že můžeme hrát s těmi nejlepšími. Porážky je ovšem škoda, byl by to krásný moment pro nás všechny, hlavně pro mladý kluky. Nedá se vak nic dělat, takový je hokej a sport. Sluší se ještě poděkovat našim skvělým fanouškům za celou sezonu. Fantasticky nás podporovali při zápasech a dnes i na náměstí v Budějovicích. Přáli jsme si to tady urvat i pro ně.“

Řada hráčů Motoru možná ani netušila, jak dobře umí hokej pod velkým tlakem, co myslíte?

„Určitě. Tenhle faktor jim ukazuje, že nastavená cesta je správná. Pokud budou dál dělat správné věci, to dobro se začne otáčet na jejich stranu. Já jsem opravdu hrozně rád, že většina našich mladých kluků, kteří dostali prostor, potvrzovali skvělou formu. Udělali obrovský progres ve svých kariérách. Což jsem si osobně před sezonou hodně přál. Spolu jsme se o tom bavili několikrát. Za mě super.“

Samostatnou kapitolou je 24letý centr Jáchym Kondelík, vyloženě sezonní objev extraligy.

„Moc si cením, že se z Ameriky vrátil k nám. Měl plno nabídek z jiných skvělých týmů, ale vrátil se domů jako pravý Budějičák. Hned se stal lídrem, během jedné sezony ukázal, že může být i hodně platným hráčem pro národní tým. Přeju mu hodně úspěchů, pokud tedy na nároďák pojede. Podobně bych mohl mluvit o dalších hráčích, ať už jde o Ádu Kubíka, o Hovyho (Mikuláše Hovorku), o Filipa Přikryla nebo Martina Beránka, tohle je naše budoucnost. Všichni v sezoně prožili výjimečnou zkušenost, i ta negativní je pro ně dobrá.“

V Třinci jste podruhé v kariéře prohrál sedmý zápas, poprvé s Plzní v semifinále před pěti roky. Jsou to podobné pocity?

„Jo, člověk si vzpomene. Jsou to vždy vypjaté zápasy, i když každá série je jiná. Tahle byla skvělá, koukatelná. Všechny zápasy byly vedené ve fér duchu bez nějakých zákeřností. Oba týmy si plnily vlastní herní plány a Třinec byl dnes o tu jednu branku šťastnější.“

Protože do médií mluvíte až nyní po sérii, můžete vlastními slovy popsat budějovické vzepětí po třech porážkách?

„Je to práce všech lidí okolo týmu a managementu. Věděli jsme, že to můžeme dokázat a že nic není nemožné. Hodně jsme se o tom bavili, hodně jsme na to tlačili. Chtěli jsme se do série vrátit a nakonec ji i celou zvládnout. Třešnička nakonec není, ale musíme uznat kvalitu Třince. Má skvělý tým s obrovskými zkušenostmi, je to prostě gigant. Asi se to i dnes potvrdilo. Počkali si na správný moment, nám to tam nepadlo, trefili jsme tyčku. Nezbývá než pogratulovat soupeři k postupu ze skvělé série. Já si moc vážím toho, že jsem si ji mohl zahrát.“

Kolik chybělo vaší výtečné střele z první třetiny?

„Kondel mi nechával puk do tandemu, chyběl fakt kousek. Já přesně nevěděl, kde je brána, takže jsem trošku improvizoval, viděl jsem jen, že Mazi šel na druhou stranu. Kdyby šla střela do brány, byl to nejspíš gól. Ale to jsou klasická kdyby. Mazi chytal skvěle, v sérii vyčapal tři nuly, což něco znamená. Klobouk dolů, je to skvělý gólman.“

A vy byste bez Dominika Hrachoviny asi nešli do sedmého duelu, že?

„Jasně, o tom to je. Brankáři jsou ve všech sériích velkými faktory. Nekonaly se žádné velké přestřelky, hlavně díky gólmanům. Hráškovi patří velký dík, že jsme se do sedmého zápasu vůbec dostali. Určitě je to jeho zásluha, klobouk dolů před ním. To samé Milan Doudera. Celou sérii hrál skvěle, prodal své úžasné zkušenosti. Obranu si vzal na povel jako správný lídr. Uklidnil kluky, když bylo potřeba. A kluci šli za ním. Fakt parádní hráč. Ocenit zaslouží mnozí další, měli jsme hráče, kteří hráli se zlomenou nohou a odehráli celou sérii. Lidi o tom samozřejmě neví, neříká se to ven, ale přesně tihle hráči dělají tým týmem.“

Možná blbá otázka, ale položím ji. Není nakonec lepší prohrát v šesti zápasech, než polykat zklamání prohrou v sedmém?

„Já to takhle neberu. Někdo jiný možná jo, ale já určitě ne. Hokej hraju nějaký ten pátek, fakt si moc vážím, že jsem u toho mohl být. O tomhle je hokej. Tyhle zápasy mě v 38 letech motivují hrát hokej dál. Jsou to souboje, na které do konce života nezapomenete. Když se to spojí s fanoušky, kteří vás úžasně podporují, má to grády navíc a pro všechny jde o obrovský zážitek. Jak říkám, nikdo nám po třech porážkách nevěřil, nakonec jsme byli blízko tomu udělat fantazii. Jdeme však se vztyčenými hlavami dál. Většina týmů zůstane pohromadě, je na co navazovat. Už se na to těším.“

Nakopnou vás prožitky z téhle sezony do dalších let?

„Jasně. Jen nevím, zda do dalších let… (usmívá se) Domluvili jsme se na příští sezonu a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Můj dík patří celé kabině, protože mě namotivovala tím, jak ji to bavilo. Podle toho jsme i hráli.“

Dál jde Třinec, jakou cestu mu tipujete?

„Každý tým je tu porazitelný. Třinec nedá nikomu nic zadarmo, Sparta pro něj bude velmi těžká série, protože je rozdíl hrát čtyři zápasy nebo sedm těžkých. Třinec je bude mít v nohou. Na druhou stranu, Oceláři jsou hodně zkušení, dokážou důležité momenty strhnout na svou stranu. Bude to hodně zajímavá bitva.“

Na závěr trochu jinam. Váš oblíbený Färjestad, kde jste zažil velké úspěchy, vystřelil v prvním kole švédského play off coby lídr tabulky s Rögle 0:4 na zápasy. Co tomu říkáte?

„Sledoval jsem to a pro mě je to obrovské překvapení. Ale znovu, i tohle přináší hokej. Hrál první s devátým… Kluků je mi líto, mířili na finále, a kdyby se jim to povedlo, chystali jsme se tam jet. Určitě tam panuje velké zklamání.“

