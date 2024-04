Marko není simulant, brání Daňo syna. Naštvali ho komentátoři v televizi

Simulant a herec? Třinecký útočník Marko Daňo dostává za několik okatých pádů během play off pořádnou bídu. Táta Jozef (55), který s Oceláři vybojoval ligové stříbro (1998) a bronz (1999), syna brání. „Nemyslím si, že je Marko takovým typem hráče,“ říká trenér partnerského Frýdku-Místku v rozhovoru pro iSport.cz. „Někdy tomu přidá, pár pokut už dostal, ale že by to u něj bylo pravidlem? To ne. A když teď v play off dostal dvakrát do rozkroku, rozhodně nesimuloval. Když vás někdo takhle rychle píchne, bolí to.“ I proto ho naštval komentář Jakuba Koreise, televizního experta O2TV. „Pan Koreis do toho zatahoval i rodinu, to se nedělá.“

Co zatím říkáte na semifinálovou sérii Sparty s Třincem?

„Škoda, že kluci dostali ve druhém zápase sedm sekund před koncem gól na 2:2, to bylo dost smolné. Tam už to měli urvat, udržet. V prodloužení měla psychickou výhodu Sparta, takový gól do šatny vás nakopne. Nám zase pomohl neuznaný gól Dana Voženílka, kluci pak jezdili jak blázni, vnímali křivdu. Hráli výborně, tedy až na těch posledních pár sekund. To pro ně byl dost těžký moment. Já věřil, že to udrží.“

Překvapil vás neuznaný gól?

„Hodně. I jsem druhý den čekal, že šéf sudích řekne, že platit měl, ale prý ne. To mě zklamalo. Kdyby Voženílek píchnul brankáře do betonu a do brány ho zasunul i s ním, neřeknu. Ale šel čepelí do mezery mezi betonem a rukou. Puk byl na betonu, šel po něm, ne do betonu, že by tlačil gólmana do brány. Nesekl ani po lapačce. David Pospíšil v televizi taky říkal, že puk už padal do brány, gólman by si ho tam hodil sám Takové branky by se měly uznávat. I Kacetl dostal před prvním gólem Sparty do hlavy. Hráč soupeře sice v brankovišti nebyl, ale do hlavy brankáře tělem trefil, to se taky mohlo řešit.“

Ale tenhle střet byl mimo brankoviště.

„Ano, hráč Sparty v brankovišti nebyl, ale brankář na hranici brankoviště byl, na oblouku. Taky těžká situace na posuzování, sporné. O to víc si myslím, že měli uznat i třinecký gól.“

Klíčový moment to ale nebyl, když Třinec otočil i tak skóre a vedl 2:1. Souhlasíte?

„Jo, tohle je spíš nastartovalo, nakoplo. Otočili na 2:1 a hráli opravdu dobře.“

Disciplinární komise dodatečně řeší zákrok Voženílka na Chlapíka. Ten jste ze svého pohledu viděl jak?

„No, záleží, jak to sudí pouští. Jednou říkají, že hru pouštějí. Pak říkají, že pouští méně. Jiné je to v prodloužení, jiné v normální hrací době a člověk už neví, co se pouští a co ne. Jsem z toho zmatený. Opravdu nevíte, co sudí pískne, co ne.