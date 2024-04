Oceláři jsou na hraně propasti: Kdo jiný by měl z 0:3 otočit, než my?

A je to tady znovu. Otočit sérii v českém play off ze stavu 0:3 na zápasy se zatím nikomu nepovedlo. Stále platí, že tento kousek zvládla pouze Opava v baráži o extraligu se Znojmem v roce 1998. Třinečtí Oceláři, mistři posledních čtyř ročníků, prohrávají se Spartou 0:3 na zápasy (0:3, 2:3p. 2:3p). „Nic nevzdáváme! Nikomu se ještě nepodařilo otočit z 0:3, kdo jiný, než my?“ hlásil slovenský útočník Viliam Čacho. Čtvrté semifinále se hraje dnes v Třinci od 18 hodin, naskočí do něj i potrestaný Daniel Voženílek.