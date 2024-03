Když se v Česku stahovala ztráta 0:3 na zápasy. Obrat se povedl jen jednou

Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy ze stavu 0:3 se v historii českého extraligového play off zatím nepovedlo nikomu. Blízko byli hokejisté Znojma, Sparty a Vítkovic. Stejně jako teď borci z Českých Budějovic, kteří se dokázali ve čtvrtfinále proti šampionům z Třince vyhrabat z hluboké díry a srovnat sérii na 3:3, před sebou měli sedmý boj o všechno. Nezvládli jej. Na českém území tento kousek předvedla pouze Opava v baráži proti Znojmu v roce 1998, jehož barvy tehdy hájil i gólman Petr Hrachovina . Táta budějovického brankáře Dominika. Jak s historií ve čtvrtek zacvičí Motor ve Slezsku? A jak vypadaly předchozí vzdory z 0:3 na 3:3 a komu ve světě se velké manko obrátit povedlo?

1998 - Opava - Znojmo 4:3 (baráž o udržení v lize)

Duely v sérii: 1:4, 1:3, 2:3, 4:1, 6:4, 3:2p, 6:0

Opavané skončili v lize poslední, z 52 zápasů vyhráli jen sedmkrát. V baráži o udržení hráli se Znojmem. Začali dvěma domácími prohrami a těsně prohráli i venku. V tu chvíli byli prakticky z elitní soutěže venku, ale ještě se zvedli, vyhráli čtyřikrát v řadě. Obránce Patrik Hučko si v sedmi zápasech připsal devět bodů (2+7).

Klíčový byl šestý zápas ve Znojmě. Orli v něm rychle prohrávali 0:2 a brankáře Pavla Faltu po první třetině nahradil Petr Hrachovina, táta aktuálního budějovického gólmana. V poslední části domácí po gólech Jiřího Hradeckého a Milana Kastnera srovnali, jenže prodloužení v čase 61:41 rozhodl opavský Michal Tomek. Sedmý zápas doma už Slezan ovládl suverénně 6:0. V elitní soutěži pak Opavané vydrželi ještě rok, poté licenci prodali do Havířova. Znojmo do ligy postoupilo v roce 1999 a hrálo ji deset let.