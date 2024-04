Chlapík: Věděli jsme, že gól nebude. Je frustrující, když stojí a jen blokují

Když jste v úzkých, dejte puk jemu. Filip Chlapík dostal v pátém semifinále Spartu dvakrát na dostřel. Napřed tečí Krejčíkova nahození v poslední sekundě druhé třetiny, potom čistým průstřelem v 58. minutě. Pražané se ještě dotkli vyrovnání, po trenérské výzvě střídačky Ocelářů o ně však přišli. Prohráli 2:3 a bude se pokračovat šestým dějstvím v Třinci. „My, co jsme byli na ledě, jsme věděli, že to gól asi nebude. Jedeme k nim a budeme se snažit to ukončit u nich,“ řekl dvoubrankový střelec.

Máte druhou porážku v řadě, bojovali jste až do konce. Je hodně těžká?

„My jsme věděli už před sérií, že to bude strašně těžká série. Podruhé za sebou nám utekla první třetina, je to velká škoda. Ale nezabalili jsme to. Jedeme k nim a budeme se snažit to ukončit tam.“

Bolí porážka míň, když v závěru nechybělo moc? Je to vzpruha?

„My, co jsme byli na ledě, jsme věděli, že Jani (Lajunen) do gólmana najel a gól to asi nebude. Škoda, no. Na začátku jsme dostali dva góly stejně jako v Třinci, toho se budeme snažit vyvarovat. Taky přesilovek je málo, a když už ji dostaneme, všichni by chtěli, abychom ji využili. Ale zase Třinec je top defenzivní tým, dát mu gól je strašně těžké. Zůstáváme pozitivní, budeme se snažit to vylepšit, aby to příště dopadlo jinak.“

Když se dostanete do pásma, jste lepším týmem. Je těžké se za ně probít?

„To je náš plán dostávat puk za ně. Hrají dobře a ne vždycky to vyjde. Kdyby to bylo tak jednoduché, vyhrajeme 4:0. Děláme, co je v našich silách, když se to povede, šancí je víc, máme trošku tlak. Ale je to náročné.“

Od druhé třetiny jste si ho vytvářeli, bylo tam však hodně zblokovaných střel. Není už to trochu frustrující?

„Každý zápas je frustrující, když vedou, stoupnou si do středního pásma a jen blokují. Člověk by chtěl hrát víc hokej, ale takhle to je. Góly bohužel nepadly, je to zase něco, v čem se můžeme ponaučit.“

Nemůže se vkrást do hlavy lehká nervozita? Je to najednou 3:2, jedete do Třince.

„V téhle fázi je před každým zápasem člověk trošku nervózní. Ale pořád, kdyby nám před sérií někdo řekl, že budeme vést 3:2, tak bychom to vzali. Není důvod věšet hlavy. Jedeme k nim, budeme se snažit to ukončit u nich. Ty první zápasy taky mohly dopadnout jakkoli. Myslím, že jsme pořád pozitivní.“

Góly Domácí: 39:59. Chlapík, 57:15. Chlapík Hosté: 09:16. Daňo, 12:33. Mar. Adámek, 56:30. Helewka

