Vrána o sérii i cestě vlakem do Prahy: Chtěli jsme mít jistotu času příjezdu

Hokejové střety Sparty s Třince musí bavit i nezaujaté. Kdo holduje zápletkám a dramatu, zkraje semifinálové série byl zklamaný. Pražané vedli 3:0 na zápasy a v kabině si pinkali s mečboly. Veškerý nadhled vzal za své. Přituhuje. Třinečtí šampioni se vrátili do děje dvěma výhrami v řadě a ve čtvrtek se doma mohou dotáhnout na thrillerovou plichtu. Může jít o podobné nervy jako v úterý, kdy najednou rozparáděnou Spartu dělilo pár centimetrů od potvrzení srovnání skóre na 3:3. Pár centimetrů pohybu Janiho Lajunena. Třinecká trenérská výzva však slavila úspěch. „Pokud ke konci odskočíme na 3:1, nemělo by se nám stávat, že Sparta ještě vyrovná,“ říká pro iSport.cz kapitán Ocelářů Petr Vrána. Jak to vidí dál?

Už jste toho dost zažil, ale i pro vás to byly pořádné nervy při trenérské výzvě?

„Samozřejmě, že to bylo těžké, protože z vedení 3:1 to bylo najednou 3:3. Ale byli jsme si jisti nedovoleným bráněním, jinak bychom si challenge nebrali. Nervózní jsem byl, rozhodnutí situace je však mimo vaši kontrolu, ve hře pořádně nevidíte, co se u brány stalo. A naštěstí nám výzva vyšla.“

Cítíte se naplno zpátky sérii?

„Pořád je to o jeden zápas. Spartě zbývá poslední krok, my musíme urvat ještě dva, abychom šli dál. Vyhráli jsme, pořád jsme nad vodou, ale v podstatě se nic nezměnilo, musíme dál vyhrávat.“

Vyhráli jste nakonec perfektním začátkem, mnohem aktivnější prvním dějstvím oproti Spartě?

„Neřekl bych, že jsme Spartu nepustili k ničemu, ale měli jsme dobrý začátek. Vyprodukovali jsme dva góly v první třetině, jeden byl šťastný, ale to tak někdy bývá, když jdete svou hrou a vším okolo štěstí naproti. Možná jsme poté za stavu 2:0 byli příliš pasivní, nechali jsme Spartu ve druhé třetině dost útočit.“

Já měl za to, že jste lehce poupravili taktiku na hlídací.