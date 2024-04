Houdek poprvé o zásahu Söderlunda: Oprostil jsem se od sítí i lidí

Desetizápasový trest vypršel Michalu Houdkovi už během čtvrtfinále. Ale pardubický trenér Marek Zadina tvrdého beka vypustil do akce až v posledním utkání semifinále v Litvínově. Na chvíli vypadl Peter Čerešňák a Houdek skočil do akce místo něj. Do akce šel na dvě střídání, odehrál necelé dvě minuty. „Bylo jen na chvíli. Ale kolik času dostanu, tolik to bude. Snažím se odvést v každé roli co nejvíc práce pro tým. Osobní cíle jdou v tuhle chvíli stranou,“ přijímá svoji pozici v Pardubicích.

Chápu vaši roli správně tak, že se máte zatím z lavičky na soupeře hlavně ošklivě dívat a kdyby se někdo chtěl prát, jdete tam vy?

„Čekám na pokyny trenérů. Když mi řeknou, ať jdu na led, tak jdu. V tuhle chvíli dělám maximum věcí pro tým. Jestli mě tam trenér chce na dvě střídání, beru je. Jestli to předtím nebylo ani jedno, taky přijímám. Zajímá mě v tuhle chvíli, že jsme postoupili do finále. Nezáleží, kolik jste měli střídání.“

Jste v pohodě s tím, že si vás Pardubice z Plzně evidentně vzaly jako zlého muže a nic víc po vás nechtějí, pokud se nikdo nezraní?

„Asi nebyla náhoda, že si mě Pardubice vzaly, nějaký záměr se mnou měly. Jsem připravený plnit, cokoliv mi trenéři řeknou. Jestli budou chtít, ať hraju ofenzivně, udělám to. Jestli mi řeknou něco jiného, to samé. Splním všechno pro náš společný cíl.“

Faul na Söderlunda, po kterém jste dostal stopku na deset zápasů, jste si prohlížel?

„Samozřejmě. Všechno nějak vnímáte na ledě, ale záběry z kamer jsou ještě jiné. Dost věcí vnímáte na hřišti nějakým způsobem a v televizi to pak vypadá jinak. Stalo se. V tuhle chvíli je nejdůležitější, že je Tim v pořádku, mně skončil trest a můžu hrát.“

Jel jste ho takhle trefit záměrně?

„To můžu kategoricky vyloučit, zapřísáhnu cokoliv, že záměr tam nebyl ani nejmenší. S Timem jsme vycházeli skvěle, neměl jsem proti němu jedinou věc.