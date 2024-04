Třinec - Sparta 2:1p. Oceláři dál žijí! Spasil je Voženílkův zázrak na ledě

Šílené! Nemožné! Neuvěřitelné! Kdybyste tohle někomu vyprávěli, neuvěří vám. No nic, mávněte rukou a přestaňte se divit. Protože tahle příhoda zavání fantasmagorií. Nešíleli zdaleka jen sázkaři, kteří měli vsazenou dvojku. Chudáci kardiaci… Vyrovnávací gól třineckého Daniela Voženílka na 1:1 v čase 59:59,8 vejde do dějin. Také proto, že spoluhráč David Cienciala v následném prodloužení rozhodl o tom, že extraligové semifinále pokračuje v sobotu sedmým duelem! Sparťané padli 1:2, Oceláři srovnali sérii na 3:3.

Co se ve finiši 60. minuty stalo?

Zbývá asi pět sekund do konce třetí třetiny, domácí hrají dávno v šesti s brankářem Kacetlem na střídačce, prakticky jsou pod vodou a topí se. Ale… David Cienciala pořád věří, a tak vnikne po pravé straně do útočné třetiny, pod bruslí Arona Irvinga procedí puk na druhou stranu, kde se ho ujme Andrej Nestrašil, za brankou už v tu chvíli je najetý trestuhodně osamocený Cienciala, dostává pas od Nestrašila a lehkou tečí vybídne Daniela Voženílka k poslednímu teoretickému ohrožení. To není ani šance, to není nic… Jen pokus s miniaturní nadějí na úspěch. A přece na něj dojde! Jakub Kovář má malou fuku u pravé tyčky a puk mu malou dírou proskočí za čáru. Dvě desetiny před koncem!

Sparťanský tábor upadne do naprostého šoku, zatímco Třinečtí se najednou ocitají v ráji. Dochází k naprosto neočekávanému až bizarnímu momentu. „V tom je hokej krásný,“ řekl by klasik. Ale vidět jej v tu chvíli sparťani, asi by musel pospíchat z haly ven rychlým krokem.

Všichni sparťané už se cítili ve vysněném finále, závěrečnou situaci však podcenili. Na druhou stranu, kdo by se domníval, že to Třinci klapne právě teď.

Do kabin šli hosté zdeptaní, museli však honem zvednout hlavy. Měli na to zhruba čtvrt hodiny. Ale už to nezvládli.

Sparťané přitom prakticky celý zápas váleli. Hlavně strategicky. Po dvou prohraných utkáních si na pomoc vzali známou třineckou klasiku. Zahuštěnou střední zónou, rozleptáváním přechodu domácích do útoku. Realizační štáb Sparty vypracoval manuál, který se Slezanům dlouho zajídal a proti němuž nenacházeli protizbraň. A co na Jakuba Kováře prošlo, to gólman rudých zpacifikoval.

Hosté trefili důležitý gól na konci 41. minuty, po chybné rozehrávce Petra Šenkeříka Pavel Kousal nahrál na Ondřeji Najmanovi na trefu pěkně umístěnou pod horní tyčku.

Domácí se v ofenzivě trápili, nedostali se k jediné přesilovce, zatímco hosté dostali aspoň jednu. Bylo to proto, že sudí zvolili metr, z nějž neuhnuli, vzhledem k vypjatým okolnostem pískali dobře. Tedy k jistému nesouhlasu Daniela Voženílka. „Já to říkám celé play off – proti nám fauly nejsou, proti nám hrají všichni čistě, to se nedá nic dělat,“ pravil do kamery O2 TV po druhé třetině.

Neskutečné dílo Slezané dokonali v 70. minutě. David Cienciala tečí Adámkovy střely zařídil ohromný obrat v zápase, ve hře je i historické povstání z 0:3 na 4:3.

Série pokračuje v sobotu v Praze už od 13 hodin. Brzký začátek si vyžádalo superligové finále ve florbalu, pořádané druhý den.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 59:59. Voženílek, 69:21. Cienciala Hosté: 41:00. O. Najman Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Šenkeřík, Polášek – Hrehorčák, Čacho, Nestrašil – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – M. Růžička (A), Helewka, Voženílek – Dravecký (A), Vrána (C), M. Roman. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Kempný (A), Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Forman (A), Sobotka (C), Buchtele – Chlapík, Horák, D. Vitouch – Harper, Lajunen, Konečný – P. Kousal, O. Najman, Hrabík. Rozhodčí A. Jeřábek, L. Květoň – Špůr, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

