POLEMIKA: Otočí Třinec sérii? Ano, má protikouzlo. Ne, Sparta nezastavuje

V extraligové vyřazovací části opět vyplavala nad hladinu záhadná otázka: Povede se poprvé otočit stav série z 0:3 na 4:3? Nadechla se a znovu ponořila. Zanechala za sebou myšlenku, kterou by rádi rozvinuli v Třinci. Trenér Zdeněk Moták totiž našel protikouzlo. Odzbrojí Spartu v semifinále play off? Pražané sice najeli do dvou výmolů, ale nezastavují. Tak jak to tedy bude? Redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Patrik Czepiec a Martin Molčík nabízí své pohledy v polemice.

Patrik Czepiec – ANO: Moták objevil protikouzlo

Třinec je městem šampionů. Tamní klub ukázal při čtyřech titulových jízdách v řadě možné i nemožné. Horší situaci přesto ještě nezažil. Stav 0:3, proti nabitá Sparta, bažící po finále.

S Oceláři v úvodních třech bitvách bylo něco špatně. Zvykli jste si u nich na luxusní standard, jaký udržují vždy a za každých okolností. Pevná obrana, kudy neproklouzne ani mravenec, s tím si je všichni spojují. Ale k tomu taky efektivní útok, který i s maličkou zásobou jedovatých šancí dokáže smrtelně uštknout. Tak v každé z posledních 14 sérií fungovala vítězná mašina s drakem v logu.

Sparta její kouzlo zlomila, extraligový stereotyp dokonale nabourala. Stratég Pavel Gross vytáhl čarodějnou formulku a omráčil třineckého Harryho Pottera Zdeňka Motáka. Už se chystal zvolat expelliarmus, ale víte co? Přišlo protikouzlo. Stav je 2:3 a jede se do Slezska.

Hráči zpod Javorového teď bojují nejen proti favoritovi soutěže, ale také s její historií. Nikdo předtím v play off nezvrátil stav 0:3 na zápasy. Jenže kdo jiný než Třinec, tážou se trefně fanoušci. Slezané navzdory herní nepohodě dokázali Spartě zdatně konkurovat, dvakrát zápas dovedli až do prodloužení. Prostě „jen“ třikrát prohráli. Proč by teď nemohli v daleko lepší formě čtyřikrát uspět?

Aktéři této nabité vřavy vám poví, že rozhodují detaily. Jeden jsem zkusil hledat a našel. Tým z hlavního města dokázal v úvodních kláních probourávat třineckou tvrz se stále vyšší účinností jedním prostým fíglem. Rozehrávající bek shodil kotouč za sebe, ve středním pásmu se ostře zapřel holí do bránícího centra a znemožnil mu jakýkoliv další pohyb. Nájezdník s kotoučem měl pak mnohem snazší práci při přechodu modré čáry.

Trenérský štáb Ocelářů vytáhl reakci pozdě, ale přece. Střední útočník v bíločerveném dresu se teď mnohem častěji ujímá role nejvýše napadajícího muže, který zkouší získat puk už při první přihrávce sparťanů. Vyhýbá se hřmotné překážce a ještě dostává soupeře pod tlak. Když se mu práce podaří, Pražanům rázem chybí jeden obránce vzadu. Rýsuje se přečíslení, v lepším případě jen laciný pobyt v nebezpečném prostoru.

Pro někoho série bez výrazných ofenzivních manévrů může působit šedivým dojmem, jako by bez chuti. Sledovat tahy možná dvou největších taktiků v extralize má ovšem rozhodně něco do sebe. Alespoň pro mě. Ani Gross teď nechce zůstat na místě, bude hledat další způsoby, jak se znovu prokousat k výhře. Zvrátit situaci na živé šachovnici.

Jenže jak série postupuje, stále více se hybatelem děje stává tlak. Třinec nastolil dynastii, už nepotřebuje lidem nic dokazovat. Od Sparty útok na pohár očekává každý, nemůže si dovolit se silným nepřítelem znovu klopýtnout. Draci to moc dobře vědí, před několika dny sami zažili situaci, kdy vedli 3:0. Motor zahodil nervy, srovnal. Šampion může jít ještě dál… Může otočit.

Martin Molčík – NE: Dva výmoly sparťanskou cestu nezastaví

Skvělou a sebevědomou hrou si Pražané vypracovali proti Třinci náskok 3:0 na zápasy. Možná to ani sami nečekali. Najednou se objevili krůček od vysněného finále. Zdálo se, že už si postup nenechají protéct mezi prsty. A přeci jen se najednou na hladké silnici objevily výmoly.

Dvěma mečboly totiž Grossova parta pohrdla. Nejprve prohrála čtvrtý zápas ve Werk Areně nejjednoznačnějším výsledkem 1:4, což se ještě nejevilo jako příliš velká komplikace. Úterní domácí prohra 2:3 už může Spartu nahlodat trochu víc.

Na druhou stranu asi ani sami hráči neočekávali, že série proběhne jednoduše bez sebemenšího zádrhelu. Jasně, byla by to pro ně paráda, ale občas je zapotřebí projít si těžkými momenty, které vás ještě víc obrní.

Hráči to ví, a proto si pořád věří. Nejsou v pozici, kdy jim hrozí konec sezony. Přesto se ukazuje, že často zmiňovaný poslední krok se zdá být opravdu nejtěžší. Sparta ho ovšem zvládne a probojuje se do očekávaného finále dvou extraligových obrů.

Nabízí se otázka, proč by tomu mělo tak být. Odpověď je vcelku jednoduchá. I pro čtyřnásobného mistra extraligy v řadě a experta na play off jako jsou Oceláři, by byl téměř zázrak, kdyby dokázali Pražany porazit čtyřikrát za sebou bez jediného zaváhání. Po výhře v O2 Areně jsou teprve v půli cesty.

Navíc Sparta je jiný tým než v předešlých letech. Prošla si těžkými momenty, které ji posílily. V kádru má řadu zkušených borců, kteří se v kariéře setkali s mnohem větším tlakem, než je na ně upřen v metropoli. Hokejově jsou na tom lépe než Slezané. Navíc dokážou zařadit vyšší rychlost, když jim teče do bot.

V loňském čtvrtfinále byl Třinec v bránění náskoku suverénnější. Uměl ho uhájit bez větších problémů. Teď je tomu jinak. Stalo se mu už dvakrát, že dovolil Pražanům prosadit se v úplném závěru, kdy už se zdálo, že je výsledek hotový. Nejprve na to doplatil ve druhém duelu, v němž Filip Chlapík vyrovnával osm sekund před koncem. Ještě horší scénář se pro obhájce titulu rýsoval v pátém zápase, když málem přišel o dvoubrankový náskok během 55 sekund.

Sparta stále vede v sérii 3:2. Z dvou prohraných utkání se poučí a dnes ve Slezsku do něj vstoupí mnohem lépe. Právě vydařený start bude klíčem k úspěchu, neboť v semifinále zvítězil vždy tým, který skóroval jako první. A pokud by přeci jen došlo na sedmý duel, bude se hrát v Praze, což by byla velká výhoda.

