Branky v poslední sekundě? Voženílek navázal na Straku a Chabadu

Video se připravuje ... Potřetí v historii českého play off viděli fanoušci branku v čase 59:59. Třinecký Daniel Voženílek v šestém semifinále proti Spartě (2:1p) navázal na podobné kousky Martina Straky z Plzně a Martina Chabady ze Sparty. Jaké trefy to byly? A jak série nakonec dopadly? Podívejte se v galerii iSport.cz.

Daniel Voženílek (Třinec) semifinále 2024, Třinec- Sparta 2:1 p Nebýt šťastné Voženílkovy trefy, je už Sparta ve finále. Oceláři před domácím publikem vyhráli v prodloužení a srovnali dramatickou sérii na 3:3. „Tohle je příběh celého týmu, protože jsme si za tím šli a věřili jsme do poslední chvíle,“ popisoval třinecký útočník, který si gólem v čase 59:59 připsal další zářez na seznam „hříchů“, kterými extrémně dráždí rivaly na ledě, i jejich fanoušky. „Podíval jsem se na čas, byly tam tři vteřiny. Popravdě, ani nevím, co jsem trefil, ale myslím, že to bylo od boku. Tam mají gólmani takový místečko. Takže jsem se rychle kouknul, kde gólman stojí. Bylo to mířený, ale strašně šťastný.“ Podobnou trefu Voženílek nepamatuje. Na oficiální časomíře, kterou sudí u videa ještě dodatečně kontrolovali, zůstalo pouze 0,2 sekundy. Semifinálový thriller rozhodne sedmá bitva v Praze. Daniel Voženílek se raduje z gólu, který poslal šesté semifinále do prodloužení • Foto ČTK

Martin Straka (Plzeň) semifinále 2009, Slavia-Plzeň 6:5 sn Pořádná divočina! Sudí v pátém semifinále mezi Slavií a Plzní rozdali celkem 136 trestných minut. Domácí vedli 4:1 a 5:4, ale Martin Straka vyrovnal v čase 59:59. Překonal brankáře Stanislava Nerudu, který v průběhu duelu nahradil Dominika Furcha. Akce v power přitom nezačala zrovna ideálně, zadák Pavol Smrek na modré upadl. Ale stačil puk zkrotit a posunout na Tomáše Vlasáka. „V tu chvíli jsem se ještě stihnul kouknout na hodiny, bylo nějakých pět, šest sekund do konce,“ líčil Straka. „Tomáš mě pak nádherně našel a já to doklepl. Nevěděl jsem ani, jestli to bylo po čase, nebo ne. Ale člověk musí bojovat až do šedesáté minuty a poslední vteřiny.“ V prodloužení gól nepadl, rozhodovaly nájezdy. Straka, Vostřák ani Vlasák v nich neuspěli, vítěznou a postupovou trefu si připsal Vladimír Růžička mladší. Slavia vyhrála semifinále 4:1, ve finále nestačila na Karlovy Vary (2:4). Archiv: Plzeňský Martin Straka před brankářem Dominikem Furchem • Foto Pavel Mazáč / Sport