Málek rozebral, jak Kovář ztratil postup: Jeho chyba! V hlavě teď má...

Spartu dělily od postupu dvě desetiny sekundy, jenže jí proklouzl. Třinecký Daniel Voženílek vyrazil zpoza branky, Jakub Kovář neucpal skulinu u tyče a puk propadl dovnitř. „Předtím udělali chyby i jiní hráči, ale u gólmana je to strašně vidět,“ vrací se k vyrovnání Roman Málek. Po vítězství Ocelářů rozhodne sobotní sedmý zápas. Bývalý elitní brankář nepochybuje, že do něj Sparta půjde opět s Kovářem.

Osud bitvy změnila jediná chybička ve chvíli, kdy už hráči na střídačce málem zvedali nohu přes mantinel a chystali se skákat na led. Hokej je krásný, ale někdy taky nespravedlivý a krutý. Daniel Voženílek zkoušel Kováře podobným způsobem překvapit už v první třetině. Sparťanský gólman si to pohlídal, podruhé už ne.

„Tyhle puky jsou nepříjemné, špatně si pokryl první tyč. Tam je vždycky nějaké místečko. Ale pokud se nalepíte na první tyč, propadnout by nic nemělo, ještě k tomu vteřinu do konce a zpoza brány. Jakmile puk takhle projde okolo gólmana, vždycky je to jeho chyba,“ míní Roman Málek.