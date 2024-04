„Čistý“ zákrok na Daňa? Roli mohla hrát dřívější filmování. Co Chlapík?

Daniel Voženílek sedí na rozhněvané třinecké střídačce poté, co dostal od sparťana holí do tváře • Michal Beránek (Sport)

Aron Irving u mantinelu tvrdě dohraje Marka Daňa, ten se kácí k zemi. Sudí Jan Hribik a Jiří Ondráček zůstávají v klidu, hru přeruší až poté, co se třinecký útočník nezvedá z ledu. Na zemi se evidentně neválí rád, ačkoli sparťanský národ má jasno: zase filmuje jako tolikrát předtím… Ale pozor, opakované záběry ukazují na velmi diskutabilní (ne)verdikt arbitrů. Ze záznamu je průkazné, že obránce Sparty trefuje Daňa do hlavy. I do hlavy, lépe řečeno. Tohle zavánělo postihem na 5 minut a do konce sedmého semifinálového duelu.