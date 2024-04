Zhuntovaný Třinec jen na papíře. Z Dynama musí být mrcha, nebo padne

Video se připravuje ... Fyzicky zdevastovaný, vyždímaný Třinec a na druhé straně odpočaté Pardubice v plné energetické palbě? Na papíře ano, v reálu nikoli. Vypadalo to opačně. První řež extraligového finále (1:2 pro Oceláře) prokázala, že vášeň a dřina je víc než relax míchaný s tréninkem. Co ukázal první duel Dynama s Oceláři a jak by se svár mohl vyvíjet dál?

Role v opačném gardu Čekalo se, v jakém stavu naskočí do boje obhájce, jenž si teprve v sobotu vyřídil finálovou místenku ve dvojitém dramatu a v play off strávil skoro dvojnásobnou porci času oproti oponentovi. Jenže na ploše to vypadalo, že šňůru ze zásuvky měli vytaženou pardubičtí hráči. Oceláři vletěli do finále s náruživostí, s jakou o víkendu vypnuli Spartu. Na domácích se projevila dlouhá pauza. Jenže to nemůže být omluva pro nevalný začátek. Na celkově unavenějšího soka měli vletět. Zmáčknout a dusit. Ukázat od prvních momentů, kdo si jde pro kořist, kdo sebere zlaté placky! Víc z řečeného předváděli červení. Pardubický kapitán Lukáš Sedlák ve slovní diskuzi s obránce Ocelářů Tomášem Kundrátkem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Nedostatečná drzost před brankou Je to velké klišé, jenže pravdivé a v play off platí dvojnásob. Po každé porážce od hráčů slyšíte: Musíme se víc se tlačit do brány, být důraznější tam, kde to bolí, jít si víc pro to… Pardubické hráče půl hodiny nic nebolelo, škaredě řečeno, mohli hrát bez rukavic. Do brankoviště dostávali málo puků, chyběli tam i oni sami. Mysleli si, že rivala přehrají kvalitou svého hokeje. Omyl. Před Ondřejem Kacetlem nedělali dlouho vzruch, na rozdíl od soupeře, který si ve slotu patřičnou pílí opatřil úvodní dvě branky. Od Dynama tam bylo až příliš respektu, hráče možná přepadla tíha odpovědnosti. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se pokouší překonat Ondřeje Kacetla z Třince • Foto Pavel Mazáč / Sport

Šampioni v tom umí chodit Mají čistou hlavu, po historickém povstání se Spartou se jim klaní prakticky celé hokejové Česko, možná už i v zahraničí zaregistrovali, že se pod Javorovým rodí monopol na tituly. Tahle banda v tom zkrátka umí chodit. Nejprve Varaďova, nyní Motákova. Hoví si na vrcholu i v potížích. Trable nebere jako překážku, nýbrž výzvu, nekácí a neláme se z nich v pase jako řada jiných. Psychika dělá strašně moc a Oceláři stav své mysli používají jako zbraň. Už zase dosáhli víc, než se očekávalo. A opět jsou hladoví. Zlato je pro ně totální magnet. Z desítek modřin na svých obouchaných tělech si dělají srandu, dál skáčou do střel jako kaskadéři. Div, že je chce ještě někdo pojistit. Radost třineckých hokejistů ze vstřelené branky • Foto Pavel Mazáč / Sport

Rodí se kontaktní dvojičky Najít cestu k titulu? To chce otrávit, zdeptat, zalézt pod kůži klíčovým hráčům. Tedy Lukáši Sedlákovi. A tam setrvat co nejdéle to půjde. Oceláři to dobře vědí. Sundat helmu v mlýnici, kde sudí nemají přehled, to je jeden z receptů. Jako ve třetí části, kdy Tomáš Kundrátek vystoupil proti Sedlákovi u vlastní branky. Ve druhém dějství měl domácí kapitán rozmíšku s Čachem. Sedlák je napružený, to bylo vidět. Daniel Voženílek zase vytvořil popichovací dvojičku s Tomášem Zohornou. Tenhle minisouboj bude asi hodně zajímavý. Pokud se série nebude vyvíjet pro Dynamo dobře, poptávka po Voženílkovo vyvedení z koncentrace poroste. Ehm, je to ale přetěžký úkol. Ocelář Daniel Voženílek tváří v tvář beku Dynama Ondřeji Válovi • Foto Pavel Mazáč / Sport