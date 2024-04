V čem selhali lídři Sparty? Duda se rozohnil nad Irvingem: Ku... To nejde!

Historický převrat třineckých hokejistů nepřestává mučit mysl sparťanského národa. Příznivci rudých barev zůstávají dál plni nechuti a zklamání ze ztracené semifinálové série, zdánlivě vyhrané při náskoku 3:0. Samo sebou, že špatní jsou z vyřazení i sami hráči, trenéři, vedení, komplet klub. Nový díl podcastu Zimák se podíval pod pokličku a velmi zevrubně probral rozdíly mezi vítěznou třineckou mentalitou a zakletou Spartou, která čeká na titul od roku 2007 a bude to muset vydržet minimálně 18 let.

Ačkoli pražský výběr měl několikrát nalito na postupovou smeč, od finále ho dělily centimetry a desetiny sekundy, není náhoda, že ekonomicky výborně zajištěný klub neustále zakopává na posledních či předposledních překážkách.

Zimák s hosty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem otevřeně řeší, kteří sparťané nesplnili svou roli tahouna nebo v čem přesně je problém týmové defenzivy. „Bohužel, lídři Sparty to poněkolikáté nezvládli, ačkoli jde o výborné hokejisty. Ať jde o Řepíka nebo Sobotku. Chlapíkovi nejde nic vytknout. Ten splnil roli na jedničku s hvězdičkou, pokud bylo potřeba, tak se i pral. Tady Sparta musí obrovsky zapracovat a dotáhnout lídry, kteří to zvládnou, když půjde do tuhého,“ soudí Zbyněk Irgl. „Potřebují zapracovat i na čtvrté lajně. Nepříjemné hráče, co budou provokovat, dohrávat, dobře bruslit. Aby uměli rozhodit první třineckou nebo pardubickou formaci, vyvedli je z komfortní zóny.“

Podle Radka Dudy se Spartě nepovedly loňské nákupy. Ani ty v sezoně. „Ani Tomáš (Divíšek) mi to nevymluví. Sparta nemá skauting systém. Přitom ho musí mít nejlepší v Čechách a mít i své lidi ve světě. Sparta by měla získávat nejlepší cizince, kteří na marketu jsou. Praha je nádherná, lidí chodí na hokej, hráče dokážou zaplatit, má to značku… V zámoří ti hráči jsou, proč by měli chodit do Německa, když můžou jit sem?“ ptá se Duda.

Padají i odpovědi na otázku, zda by vedení mělo sahat do realizačního štábu Pavla Grosse. Hosté se zamýšlí i nad tím, proč ve Spartě v minulosti neuspěl útočník Petr Vrána, jenž po odchodu k Ocelářům výrazným způsobem pomohl nastavit vítěznou morálku týmu a stal se nezpochybnitelným vůdcem smečky.

Řeč se stáčí i k vedení klubu. „Co se týká managementu, Sparta v tomto směru obrovsky pokročila. Za paní Snopkové se staly určité věci mezi ní a kabinou a je dobře že odbourali tento rušivý element. Že se toho zbavili,“ míní Irgl.

Během návratu ke střípkům exkluzivní série Sparty s Třincem se Radek Duda vrací i k naprosto zásadnímu momentu, kdy v sedmém duelu Marko Daňo nenápadně sundal za brankou helmu obránci Aronu Irvingovi, ten zůstal v pokleku, přestal hrát, Oceláři se dostali do výrazného přečíslení a v poslední 60. minutě srovnali na 2:2. „Podívejte se na toho Irvinga, jak tam zůstal ležet? Ku… Jestli tam chci zůstat ležet, musí mě odvézt na ARO. To nejde! Měl jen sundanou helmu. To nejde prostě! I kdybych měl mít hlavu v podpaží… Tohle stálo Spartu finále!“ zlobí se Duda.

Zimák probírá téma i z druhé stránky. Z té třinecké. Padají argumenty, proč zrovna ve Slezsku vyrostl nesmrtelný tým. Nejde totiž zdaleka jen o herní či hokejové záležitosti.

