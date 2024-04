Varaďa o Spartě: Taky bych se cítil na prd. Nechápe disciplinárku

Mohli jste ho zahlídnout na tribuně během třineckého čtvrtfinále s Českými Budějovicemi, jinak Václav Varaďa zůstává spíš v zákrytu a mimo centrum hokejového dění. To však neznamená, že by oblíbenou hrou přestal žít. To vůbec ne. Extraligové play off sleduje pozorně. Bývalý kouč Třince a Pardubic, s nimiž stále nevyřešil odstupné za rychlý konec pětileté smlouvy, popsal svoje dojmy z dosavadních duelů.

Jako mnozí jiní, hodně překvapený byl z nedotaženého semifinále Sparty proti Ocelářům. Přiznal, že při vedení pražského týmu 2:0 nepochyboval o postupu rudých. Tvrdil, že Sparta neprohraje čtyři z pěti případných sedmi duelů. A přece se to stalo. „Říkal jsem si, že Sparta se neskutečně poučila a teď to musí zvládnout. Ale ukázala se nesmírná síla třineckého týmu. Jeho hráči věří i tehdy, kdy už ostatní nevěří. Spartě nepřidávaly k psychické pohodě góly ke konci utkání, Třinec měl na své straně i hokejové štěstí a nakonec Spartu senzačně vyřadil. Budou na to dlouho, dlouho vzpomínat. Ta série měla všechno,“ hodnotil na svém instagramu.

V kůži poražených by se cítit nechtěl. Václav Varaďa toho prožil v hokeji dost, výstupy, pády, triumfy i těžké porážky. Ta sobotní v O2 areně byla devastující. O do toho sparťané hned po utkání dostávali bronzové medaile na krk. V tu chvíli vysněná odměna… „Sparta teď nemá nic. Nebo má, bronz, ale…“ odtušil Varaďa, jak asi placku sparťané přijímali. „Věřím, že pro všechny kluky v kabině je to málo. Ale i takový je někdy sport. Hráči Třince za tím šli, měli rozchytaného gólmana, skvělé fanoušky v zádech. Třinec si za to všechno zaslouženě zajistil finále,“ pochválil svůj bývalý tým.

S ním ukořistil zlatý hattrick v letech 2019, 2021 a 2022. V play off porážel soky nejen herní kvalitou, ale něčím, co ostatní nemají. A jak Varaďa nadhodil, tahle DNA se Ocelářů nadále drží. „Srdce, odhodlání a houževnatost někdy porazí talent, pokud ten talent do toho nedá vše. Neříkám, že do toho tým Sparty nedal vše, ale chloupek jí scházel na opravdového šampiona, který sbírá zlaté kovy jako na běžícím pásu,“ vypíchl.

Připomněl, že po sedmizápasové bitvě poslal textovou zprávu hlavnímu kouči Sparty. Konejšivou. „Jsem v kolegiálním kontaktu s Pavlem Grossem, beru ho jako velkého odborníka, psal jsem zprávu.“ Jak by v tu chvíli vyřazení přijímal on? Naprosto stejně. „Cítil bych se úplně na prd. Trenéry, hráče a všechny činovníky neopustí, jak blízko postupu byli,“ podotkl. „Kluci měli skvělou sezonu, nakonec je z toho bronz. Přáli si víc. Záleží na štěstí, na zdraví i na tom, že třeba soupeř je lepší a porazí vás.“

V rámci živé diskuse s fanoušky dostal Václav Varaďa otázku, co ho na play off vytáčí. Odpověď našel rychle. „Disciplinární komise, musím říci. Ti to tam tahají jako z klobouku a já nesouhlasím, jak je to posuzováno,“ prohlásil. „Vnímám, že hráči, co rozhodují utkání, musí pykat za kiksy, ale v každé sérii tam byly věci, že jsem si říkal: Jó, tolik za tohle? A jak to, že tenhle dostal jen tolik? Tohle mě tedy zaráží. Zklamalo mě to. Nevidím tam metr, který by se držel. Není v tom až tak jasno, sériím play off tohle ubírá šťávu.“

Při nejdiskutovanějších zákrocích, jakým byl hit Daniel Voženílka na Filipa Chlapíka z druhého duelu, by se Varaďa spokojil s jednozápasovým postihem. Tento verdikt nakonec padl od Odvolací komise, jež zkrátila na polovinu resumé disciplinárky.

U sekyry Michala Řepíka ze čtvrté partie by však byl tvrdší. „U Michala bych čekal víc. Určitě tam nejel s tím, že Patrika Hrehorčáka sekne do žeber. Ale Patrik se zrovna otočil a ta sekyra nebyla fakt hezká,“ připomněl drsný faul sparťanského kapitána a stopku na pátý a šestý duel.

Opakem drsnosti na ledě bývá simulování a i k němu došlo. Sparťané nesčetněkrát vyčítali hlavně Marku Daňovi, že se na ledě válí. Varaďa dal opět najevo, že jej tento způsob „boje“ odpuzuje. „Bojuju proti tomu pořád, nesnáším tohle v chlapské dřině, speciálně v play off, když to někdo dělá. Klobouk dolů před rozhodčími, nastavili metr, drží se ho. Moc se nevylučuje, každý to vnímá tak, že jakákoli přesilová hra může rozhodnout. Tým udělá cokoli, aby vyhrál, ale někdy má to cokoli své hranice. Bylo toho až moc, ale rozhodčí to hráčům nežrali a patří jim za to obdiv,“ poděkoval na dálku arbitrům.

S dodatkem, že by upravil extraligové zvyky při postihování simulování. „Radši bych viděl trest za simulování přímo na ledě na dvě minuty, než pak dodatečně srážku 10 procent z platu. Stejně nikdo neví, jaká výše postihu to je,“ vybídl k eventuální změně.