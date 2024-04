Velký třesk na Spartě: týkat se má i hráčů pod smlouvou či střídačky

Kolik chybělo, aby se sezona hokejové Sparty mohla hodnotit jinak než jako další krach? Dvě desetiny sekundy v šestém semifinále proti Třinci. Necelá minuta v sedmém. Trefa v prodloužení G7 ze sedmi, osmi gólovek, z nichž největší měl na čepeli kapitán Michal Řepík. Čekalo se pár kosmetických změn, klub si dost hráčů pojistil dopředu. Jenže cíl opět nebyl splněn. Nejvyšší vedení klubu se údajně chystá sáhnout do sportovního úseku i hráčů. Včetně těch, kteří jsou pod smlouvami.

Skvělá základní část, po delší době bez turbulencí. Ale nakonec jen bronz. Třetí místo není pro sparťany důvod, aby se plácali po zádech. Chtěli víc. V play off sedmkrát po sobě vyhráli, od finále je dělil kousíček. Kdyby to vyšlo, nic se řešit nebude. Jenže zase nic. Každý rok se povídá, jak jde nabušená Sparta na titul. Výsledek zase stejný. Pořád dokola.

Trenéři se střídají, hráči zůstávají. Někteří jsou ve Spartě dlouho. Nestalo se poprvé, že zkušení rutinéři nedokázali tým postrčit k vítězství. Jako rozdíloví hráči neudělali žádný rozdíl, nebyli tedy správnými lídry. Opakované selhání může Spartě prospět. I z reakcí po semifinálové porážce je znát, co může následovat. Velký třesk, rozbití stereotypů, jež nefungují. Nikdo tudíž nemusí být nedotknutelný.

Vladimír Sobotka má smlouvu ještě na jednu sezonu, bylo mu 36 let. O rok mladší Michal Řepík loni prodloužil do konce ročníku 2025/26. „Pořádně si nedovedu představit, že bych mohl pokračovat jinde než ve Spartě,“ řekl tehdy. Stejně tak si někdo dovede představit Spartu bez dlouholeté ikony. Roman Horák během sezony podepsal do roku 2027, Sparta prodloužila taky s Miroslavem Formanem i brankáři Jakubem Kovářem a Josefem Kořenářem.

Je zřejmé, že jestli se má posunout dál, musí otočit přesýpací hodiny. Víc stavět na mladších vůdcích jako Filip Chlapík, který se v roli lídra osvědčil. Spoléhat na další růst hráčů typu Pavla Kousala či Ondřeje Najmana, kteří nejsou ve Spartě dlouho, ale představují špičkovou jakost a budou se posouvat ještě dál.

Teď k tomu, co už se rýsuje. Sparta se zřejmě rozloučí s většinou cizinců. Stephen Harper a Nicolas Beaudin přišli před uzávěrkou přestupů a v play off moc nehráli. Josh Kestner se objevil už před sezonou, ale půlku vynechal kvůli zranění. Ve 28 zápasech dal osm branek, což je slušné číslo. K návratu do sestavy se chystal během semifinále, jenže se zranil znovu.

Do rodného Brna se hodlá vrátit 21letý Jakub Konečný. Mladý bek Michael Krutil pobýval většinu sezony v prvoligových Litoměřicích, jeho příští štací se má stát Liberec. Smlouva vypršela Janu Buchtelemu , v týmu strávil s krátkými odbočkami jedenáct let. Údajně míří do Mladé Boleslavi, která horečně zbrojí. Mluví se o návratu odchovance Vojtěcha Mozíka , byť mu ve Spartě zbývá ještě rok. Radim Šimek se má vrátit ze zámoří a vedle Sparty a Liberce byl taky na radaru Bruslařů.

Z posil během sezony se povedl Kryštof Hrabík, dál nikdo. V jiných případech jako by sportovní úsek podsouval trenérům něco, oč nestáli. Nepodařilo se zakomponovat mladé hráče, zapojili se spíš v nouzi. A hlavně, Sparta nedosáhla jasně daného cíle, nezískala titul. I na této úrovni může dojít ke změnám. Každopádně sportovní manažer Jaroslav Hlinka prý lanaří taky špičkového finského útočníka. Podle informací Sportu jím má být 33letý reprezentant Juhani Tyrväinen, jemuž skončila smlouva ve švédském týmu Lulea.

I trenéři se budou zpovídat u sparťanských bossů. Miloslav Hořava dopředu hlásil, že v klubu skončí. Kdo místo něj? Josef Jandač tým už třikrát vedl, ale měl i jiné nabídky, stejně jako důvody, proč návrat na střídačku ještě odložit. Spekuluje se o Antonínu Stavjaňovi. Jako trenér získal osm medailí na Slovensku, Nitru dovedl k titulu a letos je s ní popáté ve finále. David Kočí prý zůstává jako asistent v Litvínově. Tomáš Netík nejspíš pokračuje u sparťanské mládeže.

Hořava nastoupil v listopadu 2022 poté, co skončili Pavel Patera a Patrik Martinec. Do sparťanské kabiny měl tehdy nakročeno i Václav Varaďa, ale klub nakonec otočil. Jeho jméno se ozývá znovu. To by mohlo znamenat opravdu radikální řez.

