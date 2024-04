Bříza: Třinec prokázal, že ďábel je v detailu. Grosse přemlouval roky

Byl přímo u toho, když Sparta na jaře 2006 porazila ve finále rivala ze Slavie a stala se vládcem nejen Prahy, ale celé extraligy. V neděli uplyne 18 let od momentu, kdy Petr Bříza v pohádkovém stylu ukončil úctyhodnou brankářskou kariéru. Odepnul betony, navlékl sako a přešel do role generálního manažera klubu. Hned v následujícím roce přišlo další zlato. Na nekonečně dlouhou dobu poslední. V rozhovoru pro iSport Premium se 59letý bývalý majitel slavné značky zamýšlí i nad tím, proč Spartu už drahnou dobu vždy někdo vypoklonkuje ze hry o zlato. Částečně za dlouhým čekáním na titulů vidí i někdejší vznik KHL.

Předpokládám, že i vás jako legendu Sparty dost zasáhlo, že se vaši následovníci nedočkali postupu do finále, třebaže v sérii s Třincem vyhráli první tři zápasy. Co historickému povstání Ocelářů říkáte?

„Odehrála se série, o které se bude dlouho mluvit a referovat. Přepsala se historie nepsaného zákona, že nikdy nikdo neotočil z manka 0:3. Navíc tahle série přinesla brutální rozhodující momenty. Když mluvíte s tenisty o jejich pětisetové bitvě, poví vám, že se zápas zlomil ve třetím setu v osmém gamu při jednom fiftýnu. Vědí to přesně, což my diváci tolik nevnímáme. V bitvě Sparty s Třincem byl moment obratu jasný. Šestý zápas a gól v čase 59:59,8. Ten lámal celou sérii.“

Ale nebyl to zdaleka osamocený zásadní bod ve vřavě obou týmů, že?

„Nebyl. Třinec nejednou prokázal, že ďábel je ukrytý v detailu. Tak je to vždycky a ve všem. Oni svou hru mají fantasticky propracovanou a je neuvěřitelné, jak velkou vnitřní silou disponují, ačkoli ztratili Jeřábka, prohrávali 0:3, z toho dvakrát padli v prodloužení. Třinecký mančaft schytával velké hity, rány. Přesto je schopný fungovat jako ten králíček v reklamě na Duracell. Vážně je obdivuhodné, do jaké efektivity vypracovali svůj herní styl. Jsou schopni všichni se sladit a vydat energii v pravý moment. Zdánlivě to vypadá, že se dvě třetiny zápasu šetří, jsou však tak dobře nastavení, že se dokážou vracet do dlouhých sérií a lámat vyrovnané zápasy na svou stranu.“

A jakmile se velké úspěchy opakují, nabrané sebevědomí jim nahrává zdeptat každého a kdykoli.

„Je z nich zkrátka cítit velká vnitřní síla, což na druhé straně vyvolává frustraci.“

Jako bývalý vrcholový sportovec a zároveň sparťan, dokážete se vžít do pocitů poražených semifinalistů? V sobotu a i další dny po vypadnutí to muselo být šílené.