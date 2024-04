Cienciala o mizérii v přesilovkách: Někdy to nespadne ani za Boha!

Klíč ke čtvrtému finále nemuseli třinečtí Oceláři hledat dlouho a složitě. Nevyužité přesilovky. Ty je stály další bod v sérii, doma padli po trefách soupeřů do prázdné 2:6 a finále je srovnané 2:2 na zápasy. „Neproměnili jsme přesilovky, je to jednoduché,“ krčil rameny třinecký útočník David Cienciala. „Víc k tomu asi neřeknu.“

Třinečtí hráli ve čtvrtém finále dvě minuty proti třem, celkem měli k dispozici šestnáct minut v početních výhodách. Góly z nich nedali, zatímco Pardubičtí využili dvě ze tří.

Čím to? Proti třem jste hráli v první třetině dvě minuty za stavu 1:1. V rozjezdu druhé třetiny jste měli tři přesilovky za sebou, na konci dokonce čtyřminutovou výhodu. To bylo skóre stále hratelné 2:3. Co bylo tentokrát špatně?

„Fauly tam byly a nám se tím naskytly šance. Ale někdy to tak bohužel je. Někdy se přesilovka povede, někdy ne. Ale takové jsou zápasy, opravdu nevím, co k tomu víc.“

Vy jste v jedné z početních výhod trefil tyčku, lámal se i tímto zápas?

„Ve druhé třetině tam byly tyčky dvě, Miloš Roman ji taky trefil. Nedá se nic dělat, série je nerozhodná 2:2, nic se neděje. Pardubice hrály trošku líp v sobotu, my jsme hráli trochu líp v neděli a výsledky jsou naopak. Takový je hokej.“

Vyhodili jste se neproměněnými přesilovkami z tempa?

„Nevím, jestli jsme se vyhodili z tempa, ale nedali jsme v nich góly. A to je škoda na to, kolik jsme jich měli.“

V první třetině zkoušel v početní výhodě pomoct i Martin Růžička, který není úplně fit. Jak takovou pomoc vnímáte?

„Růža hrál v první přesilovce proti čtyřem, pak proti třem, věřil si. Ale pak asi vypadl z tempa. Je pak opravdu těžké naskočit do přesilovky, když nehrajete, vypadnete z tempa. Škoda, škoda, že jsme to nevyužili. Doteď nám to v přesilovkách docela padalo, dneska zrovna ne. Jak jsem říkal, takový je hokej.“

Cítí v takových situacích hráč, že není „pravý“ den? Že tentokrát jen cinkají tyčky?

„Nevím, přesilovky nebyly sehrané úplně špatně, měli jsme tam příležitosti. Puk tam byl kolikrát na brankovišti, ale někdy to tak je. Že vám gól nespadne, ani za boha. Prostě nic. To je hokej.“

Byly inkasované góly v závěru při power play odrazem nevyužitých početních výhod?

„To už jsme zkusili, no. Dali tam dva takové šťastné góly bekhendem, ale to už jsme zkoušeli, neměli jsme co ztratit za stavu 4:2. Tak jsme to zkusili. Góly do prázdné už nic neřešily.“

Pardubický trenér Marek Zadina hovořil po zápase o metru rozhodčích. Že se v průběhu série posunul a měnil. Jak to vnímáte z pozice hráče?

„Já nevím, já se chovám furt stejně. Nechodím do gólmanů a nedělám tyhle hovadiny. Trenéři říkali, že metr mají nějaký od disciplinárky, že je daný. Že krosčeky a tyhle věci, co dělali Pardubičtí v druhém zápase, budou trestat. Pro nás se nic nemění, my hrajeme pořád stejně.“

Finálová série je nerozhodná 2:2 na zápasy. Jak se podle vás bude vyvíjet dál?

„To uvidíme. Máme v pondělí volno, zregenerujeme, připravíme se na další zápas a ve středu si to zase rozdáme v Pardubkách.“

