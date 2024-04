Ujčík vysvětlil Zadinův trest: Finále devalvuje. Kdo a proč dal podnět?

Zadinovo vystoupení jste klasifikovali jako znevážení soutěže. Ale aby se případ řešil, k tomu musel někdo dát podnět. Od koho vyšel?

„Ozvala se APK, protože takové jednání poškozuje ji a extraligu. Chtěla se bránit a jasně dát najevo, že tohle je za čarou a podobné věci se nebudou akceptovat. Nechci nikomu sahat do svědomí, vždycky věřím v lepší stránku člověka. Ale tohle bylo špatně.“

Jako vždycky přijde někomu pokuta 75 tisíc korun moc, někomu málo. Z čeho jste vycházeli?

„Jestliže se jedná o znevážení dobrého jména extraligy, je minimální sazba padesát tisíc. Přihlédli jsme k tomu, že Marek Zadina mluvil v nějakých emocích hned po zápase. Nebylo tam nic vulgárního, ale bylo to nešťastně formulováno ve smyslu, že komise rozhodčích údajnou změnou pravidel během play off ovlivnila jejich zápasy. A že k tomu došlo pod tlakem médií, jmenovitě Milana Antoše, což ale nezmiňujeme. Nic z toho určitě není pravda. Stejně tak si nejsme vědomi, že by cokoli bylo namířeno proti Pardubicím. Pokud jejich trenér naznačil, že to ovlivňuje výsledky, dali jsme případ do stejné roviny s Alešem Pavlíkem, který loni dostal pokutu 70 000 korun, protože nařkl rozhodčí z korupce. Dali jsme Zadinovi trest v podobné výši, neboť se vyjádřil, že je rozhodování ovlivněno.“

Chování hráčů u brankoviště už bylo často za hranou. Bylo zřejmé, že se tomu musí zamezit. A všichni se diví.