Pardubice - Třinec 3:0. Dynamo vyhnalo Kacetla z branky. Zazářil Will

Vítězové vzdávají hold Romanu Willovi, jenž se stal klíčovou figurou zásadní partie. Byl to on, kdo v první třetině vybočoval z ospalého projevu Pardubic a sázel jeden výtečný zákrok za druhým. Právě tady se rodil pardubický mečbol. Will si užíval aplausu tribun, zatímco Ondřej Kacetl ve druhém dějství přepouštěl pracoviště Marku Mazancovi. Zůstane to takhle i v pátek? „Popřemýšlíme,“ reagoval kouč Zdeněk Moták.

Will se senzačně blýskl v 15. minutě, kdy se rychle odrazil z pravé strany do levé a ve skoku zpacifikoval palbu Andreje Nestrašila do odkryté klece. Puk se vrtěl, což trochu hrálo proti třineckému útočníkovi, přesto šlo o zásadní šanci a zlomovou situaci. „Dám jiný,“ hlásil Nestrašil do televize o přestávce. Ke konci třetiny Will výtečně zasáhl proti Tomáši Kundrátkovi, kterému pomohl k výpadu chybnou rozehrávkou Robert Kousal. Při dojezdu celé akce se vřítil na gólmana Daniel Voženílek, povalil jej na zem a šel na trestnou. Právě tenhle moment byl u třineckého divocha nejvýraznější za celý večer.

Ale zpět k Nestrašilovi. V prostřední části měl opravdu na holi gól, z podobné pozice vypálil na Willa, a ten opět exkluzivně zakročil. Nestrašilův příslib se neproměnil ve skutek. „Willda skvělý výkon, podržel nás. Přesně v takových momentech se zápasy lámou, on to chytí a dá nám šanci, abychom skórovali my,“ pochvaloval si Radil. „Když jsme to potřebovali, podržel nás, měl tam minimálně dva skvělé zákroky,“ děkoval do brány trenér Marek Zadina. Nejen tam. „Dík patří celé kabině, sehráli jsme výborný týmový výkon. Tenhle bod je důležitý.“

Oceláři ve druhé dvacetiminutovce neměli extra nohy, strašně dlouho se nedostali ke střele. Ale k žádné, nejen k ráně na bránu. V půli duelu domácí zaznamenali dvě trefy, nejprve Lukáš Radil využil ztráty hole Richarda Nedomlela, stejného beka po chvíli utancoval Tomáš Hyka a předložil puk Lukáši Sedlákovi, po němž jen marně chňapl Voženílek a po švihu do horního růžku svítilo na kostce 2:0. Za tohoto stavu měli domácí na kontě 16 střeleckých pokusů ve druhé periodě, hosté jediný. Do třetice se další výstavní ranou prosadil v přesilovce Martin Kaut. To už bylo na Kacetla dost a šel střídat.

Zvláštní znamení? Hrálo se slušně a bez tvrdých extempore. Šlo o zatím nejklidnější finálový duel. Což nezřídka bývá, jakmile očekáváte hodně nervózní a vypjatou bitvu. Přitom po čtvrté partii bylo o emoce postaráno, když kouč Marek Zadina po výhře 6:2 osočoval hokejového experta Milana Antoše z ovlivnění série svými výroky ve veřejném prostoru.

Od disciplinárky za to trenér schytal pokutu 75 tisíc korun. Na tu se skládali příznivci Dynama, čímž dali najevo sounáležitost s aktuálním děním.

Hráči Dynama měli drtivou převahu na vhazování, až na první třetinu působili celkově svěžejším a energičtějším dojmem. Oceláři to ve třetí části ještě zkusili, přeřadili z trojky výš, v ojedinělé možnosti však Adam Helewka znovu ztroskotal na vynikajícím Willovi. „Z naší strany byla dobrá první a třetí třetina, ve druhé jsme bohužel dostali branky, které nás mrzí. My ji bohužel nevstřelili, ač jsme na šance měli. Střelecké i gólové. Od toho se odvíjí výsledek,“ shrnul třinecký kouč Zdeněk Moták.

Jak on vidí páteční mač z pohledu svých hráčů. „Bude to o maximální bojovnosti a nasazení. A bude to na krev,“ předpověděl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:20. Radil, 30:55. Sedlák, 34:24. Kaut Hosté: Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Kacetl (35. Mazanec) – Smith, Mar. Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Polášek – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Helewka – Kurovský. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE