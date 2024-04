Krok od titulu, ale Sedlák drží klid: Stav 3:0 taky nikdo neotočil, že ne?

Pardubický brankář Roman Will zasahuje proti třineckému Vladimíru Draveckému, kterého nezastavil Peter Čerešňák • Michal Beránek (Sport)

Vypjatý souboj před brankou Pardubic odnáší Roman Will. Zleva jeho spoluhráči Tomášové Dvořák a Zohorna, pak Ocelář Daniel Voženílek • Michal Beránek (Sport)

Roman Will v brance Pardubic leží pod Danielem Voženílkem, který dostal trest, vlevo Tomáš Zohorna • Michal Beránek (Sport)

Pardubický Roman Will v pátém utkání finále perfektně zastavuje třineckého Andreje Nestrašila • Michal Beránek (Sport)

Třinecký brankář Ondřej Kacetl propouští třetí ránu v pátém finále a hned na to střídá • Michal Beránek (Sport)

Brankář Dynama Roman Will slaví čisté konto ve finále proti Třinci • Michal Beránek (Sport)

Zklamaný Ondřej Kacetl z Třince poté, co nedochytal páté finále v Pardubicích • Michal Beránek (Sport)

Roman Will zvedá ruce k nebi, v pátém finále vychytal pro Pardubice proti Třinci čisté konto • Michal Beránek (Sport)

Třinec není zvyklý prohrávat páté zápasy v play off. Klíčové bitvy umí, tahle fáze většinou rozhoduje o titulu. Utkání číslo pět ale ovládly Pardubice 3:0. „Důležitá výhra, až na nějaké pasáže v první třetině jsme hráli výborně. Teď na to jen musíme navázat,“ plánuje kapitán Dynama Lukáš Sedlák. Se svojí partou se nachází jeden úspěch od vysněného titulu.

Většinou platí, že pokud se s Třincem chcete tahat o výsledek, berou výhru Oceláři. Půl zápasu trvalo, než padl první gól. Byli jste trpěliví?

„V první třetině jsme jim dvakrát dali zbytečně dva na jednoho. Na druhou stranu, my stejnou situaci měli taky, ale situaci jsme nesehráli úplně přesně. Kdyby mi to Tomáš (Hyka) dával přesněji, asi bych to uklidil. Ale pak se šance střídaly, ve druhé třetině jsme byli lepší a odskočili.“

Třinec snad deset minut ve druhé třetině neměl jediný střelecký pokus. Žádná rána vedle, žádná zblokovaná, nic. Vnímá hráč na ledě podvědomě, že je rozdíl takhle markantní?

„Tým cítí, když lajny rolují a nedostáváte se do vlastního obranného pásma. Vnímají to i lidi, jsou hlasitější. Pak je nebezpečné, když se vystřídáte a tlačíte dál. Myslím, že tohle jsme zvládli tentokrát lépe.“

Jak velkou práci pro vás odvedl Roman Will, který sebral gól na 1:0 Nestrašilovi?

„Roman vytáhnul krásný zákrok. Teď už to asi nepoznáme, ale tam se zápas taky mohl zlomit úplně jinak. Zachránil nás, jsme rádi, že ho vzadu máme.“

První dva góly jste dali po podobných situacích, kdy útočník za brankou přebruslil Richarda Nedomlela a nahrával do šance. Náhoda, nebo plán?

„Náhoda, můj gól třeba vyplynul ze situace po buly. Tomáš (Hyka) mě tam krásně našel, pro mě to zase tak těžké pak nebylo. Pomohlo pak, že jsme dali i třetí gól. Hrajete pak s větším klidem, soustředili jsme se, abychom už neinkasovali, abychom nedopustili nějaké drama. Myslím, že ve třetí třetině jsme to zvládli dobře.“

Bude fungovat pravidlo pátého zápasu, že kdo ho vyhraje, většinou má nakonec titul?

„No, taky se říkalo, že v play off tady nikdo ještě neotočil stav 0:3.“ (usměje se)

Dobrá odpověď.

„Tahle čísla jsou spíš pro lidi, pro novináře, my samozřejmě víme, že vedeme 3:2. To je důležité, takže se budeme soustředit zase na první střídání. A jak to bude vypadat dál, se uvidí.“

Jak vlastně teď hráč ve finále vnímá brankoviště?

„Nevím. Nevím, kam můžu jet a kam ne. Řekli nám, že tam nemáme vůbec jezdit. Radši to nedělám, udělám oblouk a jedu pryč. Takhle to řeším.“

Není trochu zvláštní nejezdit do brankoviště?

„Moje práce je zastavit, aby gólman nemohl rozehrát puk. Takže je to divný. My se s tím ale musíme poprat, abychom tam nejeli agresivně. Když přijedu, zabrzdím a všechno s rozumem, tak asi v klidu.“

Hraje v něčem roli, že jste vyštvali z brány Ondřeje Kacetla?

„Nemyslím si. V sezoně se nám to taky povedlo, nedíváme se, kdo je v bráně. Díváme se sami na sebe, ale jestli je v bráně Mazanec, nebo Kacetl? Oba jsou kvalitní. Spíš je klíčové, jestli budeme dávat šance.“

