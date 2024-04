Biegl o finále. Kouč Zadina překvapil, výbuchu vůči Antošovi se ale nediví

S Pardubicemi získal extraligové stříbro v roce 1994, s Třincem stříbro a bronz (1998 a 1999). Na oba kluby má bývalý brankář Radovan Biegl (54) parádní vzpomínky. Ve finále nestraní nikomu, tipuje sérii na sedm zápasů. „Prožívám to absolutně nezaujatě, vítěze si tipnout netroufám. Ale finále na sedm zápasů by byl nejlepší závěr soutěže.“ Jak vnímá posun brankářského řemesla? Proč ho překvapil Marek Zadina na střídačce? A co bude hrát klíčovou roli ve finiši finále? Radovan Biegl o tom mluví v rozhovoru pro iSport.cz.

Říkáte, že finále prožíváte nezaujatě. Čím to, bývalé kluby vám nepřirostly k srdci?

„Ne, to vůbec. Naopak, na Pardubice i Třinec mám spoustu pěkných vzpomínek, ale nepreferuju nikoho. Vždyť já byl v Pardubicích naposledy ještě v dresu Zlína (leden 2009). Ne, že bych zanevřel, ale že by mi to chybělo, to taky nemůžu říct.“

Do Třince zavítáte častěji?

„Na novém stadionu jsem byl dva roky zpátky, když se Jirka Polanský s Ádou (Martinem Adamským) loučili. Jinak do Třince jezdím za dcerou a za vnučkou. Takže tam jsem častěji.“

S Markem Zadinou jste hrával v obou klubech, jak na něj vzpomínáte?

„Výborné pravé křídlo. Úplně před sebou vidím třineckou první lajnu, kdy je nalevo Vašek Pletka, uprostřed Karel (Richard Král) a vpravo Záda. Obrovské nebezpečí pro soupeře. Karel to rozdával, Venca udělal černou práci a Záda byl koncový hráč. Fungovalo jim to. Absolutně mu nezávidím obrovský tlak, co teď musí na střídačce prožívat. Má velice kvalitní kádr, ale i tak, ukočírovat tuhle mašinu musí být psychicky hodně náročné. Vůbec se nedivím, jak reagoval po čtvrtém finále na Milana Antoše. Každý by měl mít možnost říct, co si myslí. A že si Záda zvolil tento způsob? Tak zvolil. Je třeba to respektovat.“

Všichni tři borci, které jste jmenoval – Zadina, Král i Pletka trénují. Měli k tomu vlohy?

„Karel (Richard Král) rozhodně, vysoce inteligentní hráč, trenéřina mu pasuje. Venca je bojovník, co se umí zakousnout, to se taky hodí. Jen Záda mě trochu překvapil. Ale jak je vidět, zvládá i tohle řemeslo na nejvyšší úrovni.“

Proč vás překvapil? Neprojevoval se jako hráč tolik?

„To ne. Spíš