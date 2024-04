Tajemství třineckého gangu: Zprvu jsem pár věcí nechápal, říká Nestrašil

Už je to tradiční kolorit. Třinec nemá nikdy nejmenší kurz na zisk titulu, před sezonou se víc věří jiným. Rok za rokem je to stejné. A teď Slezané slaví pátého Masaryka. „Jo, to je sranda,“ usměje se elitní centr Ocelářů. „Zvlášť loni se s námi nepočítalo, šli jsme z předkola až nahoru,“ připomene zlatou jízdu přes Litvínov, Spartu, Pardubice a Hradec. „Teď byli lidi přece jen víc opatrní a obezřetnější, počítalo se s námi na čtvrtý, pátý flek. Ale s tím, že je to Třinec, tak bacha na něj v play off… Ale na to my nekoukáme,“ mávne rukou. Tou zdravou.

Na co tedy pod Javorovým kladou svou pozornost? Odpověď možná překvapí.