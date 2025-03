Repete? Nikoliv. Boleslav ztratila náskok, Čajka pak rozhodl: Nakoplo nás to

Sahali po velkém obratu. Jako už několikrát. Jen ho nedokonali. Plzeň v prvním utkání předkola play off dohnala tříbrankovou ztrátu na hosty z Mladé Boleslavi. Nakonec padli 3:5. Ve chvíli, kdy se Indiáni chystali soupeře dorazit, přišla chyba fatální v rozehrávce. Obránce Jánošík vypálil a Petr Čajka pověsil puk do sítě. „K naštvání je každý zápas, co prohrajete. Ukázalo se, že v týmu síla je. Je musíme některé věci zlepšit,“ shrnul útočník Jakub Klepiš.

Trochu to připomnělo duel Evropské ligy mezi Plzní a Laziem Řím, které uloupilo ve čtvrtek vítězství ve Štruncových sadech. Mladá Boleslav hrála úsporně, ale z minima dokázala vytěžit maximum. A vyhrát. Plzni dala lekci z efektivity. Z prvních devíti střel vytěžila tři zásahy.

„Byli jsme rádi, že nám to tam napadalo. Nešlo o žádné vyšperkované góly, ale důraz jsme měli. Šli jsme si za tím,“ vracel se Petr Čajka, autor vítězné trefy. „Dobrá střela od mantinelu od beka, byli jsme před bránou. Puk nějak vyplaval, já ho zametl. Na takové branky budeme vyhrávat,“ popisoval.

Palba Škodovky, to byl dlouho jen ohňostroj marnosti. Ujal se až devatenáctý pokus. Na Dominika Furcha vypálili Indiáni dohromady 38 ran, ale neopil ho ani velmi aktivní Ondřej Rohlík. Přesto nakonec domácí dokázali vyrovnat, taky díky dvěma využitým přesilovkám. Bruslaři však nedopustili další výplach jako v úterý během poslední třetiny základní části doma proti Kladnu.

„Už se nechci vracet. Ale dobře jsme se od toho odrazili. Důležité je, aby se takové zkraty nestávaly. Myslím, že nás to naopak trošku nakoplo. Máme za zády výborného gólmana. Když se na nás dotáhli, nepřestávali jsme věřit. Inkasovali jsme trošku smolné góly, ale stalo se. Nic příjemného to ovšem nebylo. Zápas venku, převaha fanoušků a všechny tyhle věci hrají roli. Myslím, že jsme se semkli, jak je potřeba. Vyhráli jsme zápas a to je důležité. Ale přijde další, je potřeba to vymazat a jít do toho zase naplno. Očekávám dlouhou sérii,“ povídal Čajka.

„Od začátku se pro nás zápas vyvíjel špatně. Z divného vyloučení jsme inkasovali. Potom jsme začali hrát, měli jsme optický tlak, dostali se do hry. Ale nepochopitelná chyba v závěru nás stála zápas. Pozdější vyloučeni při hře bez gólmana už tolik nehrálo roli. Dřeli jsme, ale na to se nehraje. Doufáme, že se nic neděje a že se z toho poučíme,“ hodnotil plzeňský kouč Josef Jandač.

„Dík patří divákům, že nám pomohli zápas zdramatizovat. Jako domácí jsem poprvé zažil tu pravou plzeňskou atmosféru. Ale dostali jsme čtyři góly, pátý do prázdné brány, což nemůžeme. Ještě s naší produktivitou. Čtyři inkasované góly, to je špatně,“ připomněl trenér Jandač.