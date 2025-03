Motor pořádal školení speciálních týmů. Zarazilo, že nebylo vyprodáno

Dva góly z tří přesilovek, trefa v oslabení. Motor velebí své speciální jednotky, které předčily liberecká komanda do početních převah a hru v menšině. Na jihu Čech se urodila lehká euforie po zdařilém vstupu do předkola extraligového play off. České Budějovice berou vstupní vedení v sérii po výhře 4:2, v sobotu (16:00) je v Budvar aréně k mání repete. „Play off rozhodují přesilovky a oslabení, v obou jsme odvedli parádní výkon,“ pochvaloval si dvoubodový obránce Tomáš Cibulka.

Je to jen první výhra, dobrý krok, nic víc. V táboře vítězů berou pokládku Tygrů s pokorou, hráčům zůstává ve tvářích výraz plejerů pokeru. Přesně tak to má v téhle fázi být. Liberec potřebuje lepší šichtu od většiny lídrů. „Z naší strany to nebylo ideální, musíme být ve všem lepší. Hodíme zápas za hlavu a připravíme se na druhý den,“ reagoval útočník poražených Marek Zachar, jenž zdramatizoval duel brankou na 2:3. Víc hosté nezvládli.

Tygři byli zpočátku živější, kompaktnější, dostávali se i do solidních střeleckých pozic, ty ovšem byly buď zblokovány, nebo je dokázal zachytit Milan Klouček. Motor se rozhodně nedostal do tlaku, že by svíral Liberec v kleštích, to určitě ne. Ale v klíčových situacích si počínal přesněji, důrazněji. Jakmile se vyskytlo malé okno, domácí jej roztřískli gólovou střelou.

Což dokumentovala třeba 17. minuta. Hosté z brejku trefili pravou tyč, Tomáši Filippimu chybělo ke gólu pár centimetrů, aby za chvíli Jakub Valský využil nedostatečné hlídky Adama Musila – 1:0. Po první pauze vyrobil obří hrubku tahoun Róbert Lantoši, když v přesilovce ve vlastní zóně daroval puk napadajícímu Nicku Olesenovi a Kváča byl podruhé krátký. „Tenhle moment rozhodl, zvedl nám sebevědomí ještě víc,“ podotkl Cibulka.

Kašlík utnul liberecké snahy

Jakmile se k první početní převaze dostal Motor ve 26. minutě, už po 14 sekundách Tomáš Zohorna zvedal ruce nad hlavu jako autor navýšeného náskoku na 3:0. A to krátce předtím Filippimu vzal druhou velkou šanci Valský, jenž na poslední chvíli skvěle vložil hůl do liberecké gólové rány.

Tady se to celé upeklo. Tygři vypadali jako ochromení, přesto zvedli hlavy a až při hrozbě jasné ztráty prvního bodu vyprojektovali záchyt narýsované porážky. Během dvou minut Michal Ivan (pět na čtyři) a Marek Zachar (přehmat defenzivy Motoru) vrátili hosty do děje.

Sledovat jste mohli další mini příběh partie, tentokrát o tom, zda Jihočeši znervózní. Odpověď? Nic takového se nedělo, naopak Matej Kašlík zužitkoval učebnicovou práci před brankovištěm a zapsal druhou přesilovkovou trefu Budějovic.

Šlo o rozhodující počin, ve třetí části domácí své dvougólové pohodlí zkušeně dohlídali. Tak zkušeně, že z toho hosté nemohli mít radost. „Dobře jsme se rozehráli, začátek série je hodně důležitý a líp jsme do ní vstoupit ani nemohli. V sobotu to ale bude úplně jiný zápas. Kdo se víc přizpůsobí nebo změní strategii směrem k dalším zápasům, ten bude vítězit,“ nastínil Cibulka.

Motoru rozhodně nevadí, že jednoho z nejlepších gólmanů základní části Petra Kváču hned čtyřikrát překonali. „Víme o něm, že je to výborný brankář, ale že napoprvé dostal čtyři góly, neznamená, že v dalším zápase je dostane znovu. Na nás je, abychom mu to v brankovišti co nejvíc zprotivili, třeba nějakými screeny,“ popsal Cibulka, co by mohlo fungovat.

Jinak zarazilo, že na vstup Motoru do vyřazovací fáze nepřišel zcela plný dům. „Asi je tady hodně nemocných,“ pousmál se Cibulka. „Lidi na nás chodí neustále a vždycky chodit budou a my jsme za to rádi,“ nedělal si nic z toho, že zůstalo volných asi čtyři sta míst. I tak byla atmosféra výborná.