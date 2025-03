Varaďa prohrál. Třinec se radoval zbytečně, první bod pro Litvínov

Vrchol sezony hokejové Tipsport extraligy začalo. Play off se rozjelo čtyřmi zápasy předkola. Karlovy Vary svedly s Vítkovicemi vyrovnaný boj, o prvním bodu rozhodly v prodloužení. Českobudějovický Motor porazil v prvním klání série zdolat Liberec. Mladá Boleslav zvládla úvodní duel v Plzni, byť ztratila vedení 3:0. Třinečtí Oceláři na startu série padli v Litvínově 1:2 po prodloužení.

Drama ve Varech, v prodloužení rozhodl Beránek

Karlovarští hokejisté se mohou radovat z první výhry v sérii předkola play off s Vítkovicemi. Svěřencům Václava Varadi se podařilo v utkání dvakrát vyrovnat. Utkání ale dospělo do prodloužení, kde se proti brankáři Dominiku Hrachovinovi úspěšně prosadil Ondřej Beránek. Mistr světa z Prahy rozvlnil síť dvakrát, stejně jako jeho kolega Ondřej Procházka.

Hlasy trenérů

Pavel Patera (K. Vary): „Byl to vyrovnaný zápas, celých 65 minut. V závěru nás podržel Frodl a my jsme z protiútoku dali gól. Série bude ale pravděpodobně dlouhá a my máme teprve první bod, za který jsme rádi, ale jedeme dál.“

Václav Varaďa (Vítkovice): „Samozřejmě jsme si na dnešní utkání věřili, neodehráli jsme ho špatně. V podstatě rozhodl gól v prodloužení, kde jsme si paradoxně vytvořili docela dost příležitostí. Kluci se vydali, je to play off a každý bod v sérii je důležitý. Série ale nekončí prvním zápasem. Připravíme na zítřejší zápas a pojedeme dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:30. O. Procházka, 27:56. O. Procházka, 37:57. O. Beránek, 66:59. O. Beránek Hosté: 13:33. Abdul, 32:24. Kalus, 51:15. Barinka Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Jaks, Mikyska, Plutnar, Reunanen, Rulík, D. Moravec, Dlapa – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich – Kružík, Kofroň, Janata – Varvařovský. Hosté: Hrachovina (Klimeš) – Marcel, Demel (A), Košťálek (A), Leahy, Mikuš, Prčík, Matyáš Man – Yetman, Nellis, Kalus (C) – Hladonik, Hanzl, Abdul – Hauser, Přibyl, Eberle – Lednický, Barinka, Říčka – Roberts Bukarts. Rozhodčí Vrba, Jaroš – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 030 diváků

Motor si poradil s Libercem, skóroval i v oslabení

Motor si souboj s Libercem zopakoval po třech dnech, ale nyní už šlo do tuhého. Jihočechům pomohly tři branky ve druhé dvacetiminutovce, z nichž jedna byla i při hře ve čtyřech. Liberečtí se už ale na svého soka dotáhnout nedokázali. Navýšení náskoku na končných 4:2 měl na svědomí slovenský forvard Matej Kašlík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:46. Valský, 20:52. Olesen, 25:49. T. Zohorna, 38:06. Kašlík Hosté: 34:02. Ivan, 36:03. Zachar Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Kachyňa, Cibulka, Pýcha – Doudera (A), Kubíček, Vráblík – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Novák, Přikryl, Olesen – Kašlík, Harris, Koláček – M. Beránek, Toman, Valský – Hoch. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Melancon – Kolmann, Ivan (A), Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Zachar – Ryšavý, F. Jansa, Petrovský – Handl. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Lederer, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6015 diváků

Boleslav ztratila slibný náskok, přesto vyhrála

Mladá Boleslav po hrůzostrašné ztrátě náskoku s Kladnem v posledním kole základní částí vyrukovala v přeedkole play off na hráče z Plzně. Bruslaři vedli dokonce 3:0, avšak náskok prohospodařili. Po vyrovnání Západočechů překlopil utkání na stranů hostů Petr Čajka. Zisk prvního bodu v sérii zařídil gólem do prázdné klece Pavol Skalický a Mladoboleslavští zvítězili 5:3.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:17. Malák, 43:31. Nenonen, 53:38. Klepiš Hosté: 01:42. Lintuniemi, 24:22. Moses, 31:32. Hradec, 57:00. Čajka, 59:46. Skalický Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Lev (C), Klepiš – Matýs, Mertl, L. Strnad – Šiler. Hosté: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Čajka, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Rozhodčí Hribik, Pilný – Špůr, Hnát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6033 diváků

Třinec se už radoval, poté rozhodl Čajkovič

Pořádné drama nabídlo úvodní střetnutí Litvínova a Třince. Utkání za stavu 1:1 dospělo do prodloužení. V něm se nejdříve radovali hosté, ale po úspěšné trenérské výzvě na ofsajd, která byla v utkání využita i na druhé straně a zároveň poprvé v historii extraligy, zvedali ruce nad hlavu po ráně Maxima Čajkoviče. Verva v sérii vede.