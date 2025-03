Spor Mlejnka a Motáka: Jsem zvědavý na komisi... Skočím do toho, tlačíš!

Jakmile Mlejnek zakončil zápasové hodnocením poukázáním na Daňův zákrok a jeho možné dodatečné potrestání, otočil se Moták směrem k mladšímu kolegovi a pověděl: „Jestli můžu, tak se ohradím, skočím do toho. Promiň, ale to tlačíš,“ osočila úspěšná trenérská kapacita Mlejnka z ovlivňování disciplinární komise.

„To není nic proti vašemu klubu. Vůbec nic,“ odpověděl krátce Mlejnek, zároveň pak poukázal na chyby svého tábora v čele s potrestaným Maximem Čajkovičem, který po přerušení ve druhé periodě píchl do rozkroku zadáka Třince Tomáše Kundrátka. Dětinský faul na pět minut stál při souhře dalších okolností za rozhodující trefou hostujícího Richarda Nedomlela na 3:2.

Domácí hodně těžce kousali i neuznanou trefu beka Kristapse Zileho, která by krátce před polovinou utkání znamenala vedení Vervy. Brankář Ondřej Kacetl vyskočil jako čertík z krabičky, okamžitě naznačoval rozhodčím, že by měli okamžiky před gólem prozkoumat u videa. V chytání mu totiž vadil kontakt s Davidem Kašem, jenž byl zjevný, proběhl však mimo brankoviště. V návaznosti na vychýlení lapačky už se ale Kacetl nedokázal seštelovat k zákroku.

„Kamery byly při neuznaném gólu lepší než my,“ pousmál se Mlejnek. „Náš videokouč hned hlásil, že výzvu bereme. Gólmany si obecně musíme chránit. Stěžejní post pro každé mužstvo. Siki (Petr Sikora) ode mě taky dostal kartáč, ač neměl moc možností vyhnout se domácímu brankáři,“ připomenul Moták jinou událost z kraje třetí třetiny, kdy Sikora po kontaktu s gólmanem Šimonem Zajíčkem usedl na trestnou lavici.

Zápas trval tři hodiny a patnáct minut

Sporných okamžiků bylo v utkání nespočet, rozhodčí Tomáš Cabák a Jakub Šindel jen velmi složitě zvládali řízení emocí. Začali přísně, ale pak metr povolili a ztratili dohled nad vřavou. I vlivem neustálých diskuzí trval zápas tři hodiny a patnáct minut.

Kvůli jednomu z neodpískaných faulů nedohrál domácí Nicolas Hlava, jehož krosčekem do oblasti žeber počastoval Bohumil Jank. Trenér Mlejnek naznačil, že s pokračováním klíčového útočníka to nevypadá dobře. Cheza už tak postrádala Ondřeje Kašeho nebo Jareda McIsaaca. Stopce se zřejmě nevyhne Čajkovič.

„Dokud se nestane něco přes hranu, tak tým, který bude hrát tvrdě v rámci pravidel, uspěje. My musíme pokračovat v tom, co děláme dobře. Hraje se na hraně, emoce k tomu patří. Diváci někdy pískají, ale to je play off hokej,“ řekl k říznému stylu série třinecký útočník Tomáš Marcinko.

„Nemůžete se bát nikoho. Jsou asi větší, ale o to tvrději musíme hrát. Snažíme se dělat co nejlepší zápasy, bojovat o výhry, jde se na doraz. Patří to k play off,“ souhlasil litvínovský obránce František Gajdoš, autor první trefy, která však Vervě nestačila. S Třincem Litvínov padl 2:4 a série je po dvou zápasech srovnaná.