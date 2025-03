Třinec srovnal sérii, uspěl i Liberec a Vítkovice. Plzeň je krok od konce

Liberec srovnal sérii s Motorem

Liberec vyhrál druhý zápas předkola na ledě Českých Budějovic 1:0 a v sérii vyrovnal na 1:1. Jediný gól utkání vstřelil v čase 16:56 útočník Adam Musil, čisté konto udržel díky 29 úspěšným zákrokům brankář Petr Kváča. Série hraná na tři vítězství se nyní přesouvá pod Ještěd, kde se v pondělí odehraje třetí duel.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Nevyšly nám přesilovky. Měli jsme jich dostatek, musíme se na to podívat. Těžko říct, co bylo příčinou. Někdy je to tak, že nevyjde přihrávka nebo střela, svoji roli hraje obětavost soupeře. Jednoznačně to byl rozhodující moment v utkání.“

Filip Pešán (Liberec): „Zápas byl plný emocí a šarvátek. Vyrovnali jsme se domácím v nasazení a soubojích, což se nám nepovedlo v prvním utkání, a díky tomu jsme to dotáhli do vítězného konce. Minule nás Budějovice předčily v malých bolestivých věcech, my jsme to dnes vytáhli také.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 16:56. A. Musil Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Adam Kubík, T. Zohorna, Gulaš, Novák – Přikryl, Olesen, Kašlík – Harris, Koláček, M. Beránek – Toman, Valský, Hoch – Štencel, Kachyňa, Pýcha – Cibulka, Doudera, Kubíček – Vráblík. Hosté: Kváča (D. Král) – Zachar, Filippi, Lantoši, Flynn – Bulíř, Faško-Rudáš, Pérez – A. Musil, Petrovský, Vlach – F. Jansa, Ryšavý, Handl – Galvas, Šimek, Ahac – Melancon, Kolmann, Ivan – Aubrecht. Rozhodčí Obadal, Vrba – Brejcha, Gerát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6151 diváků

Boleslav znovu vyhrála v Plzni

Mladá Boleslav zvítězila na ledě Plzně i ve druhém utkání. Na úvodní výhru 5:3 navázala výsledkem 3:2 a jediné vítězství ji dělí od postupu do čtvrtfinále. Bruslaři udělali zásadní krok k mečbolu ve druhé třetině, během níž otočili stav z 0:1 na 3:1. Vítězný gól vstřelil svým druhým dnešním zásahem v čase 30:30 útočník Steve Moses. Série se stěhuje do Mladé Boleslavi, třetí zápas se odehraje v pondělí.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Plzeň): „Na konci první třetiny jsme dali gól. Paradoxně nás vedení 1:0, které jsme získali před odchodem do kabiny, zabrzdilo. Ve druhé třetině jsme tam měli desetiminutovku, kdy jsme inkasovali. Pak už jsme to tlačili do kopce. Boleslav byla mnohem aktivnější než včera. Potom jsme tam měli nějakou snahu, ale na to se nehraje. Boleslav si to už pohlídala. Byli rychlí, chytří a mají spolehlivého Furcha. Dneska jsme prostě tahali za kratší konec.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „Odehráli jsme tu lepší zápas než včera. Domácí byli včera pohyblivější, my jsme se jim dnes dorovnali a od druhé třetiny jsme myslím byli lepším týmem. I třetí třetinu jsme odehráli velice slušně. Dobře ve středním pásmu, čipovali jsme puky. Až na pár ztrát jsme vždycky byli schopní vyjet z vlastního pásma. Na konci nám tam spadl gól při hře šest na čtyři, to se prostě stane. Jinak jsme ale odehráli velice dobrý zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:51. Merežko, 59:35. Měchura Hosté: 23:48. A. Čech, 27:44. Moses, 30:30. Moses Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Mertl, Klepiš – Matýs, Lev (C), L. Strnad – Šiler. Hosté: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Čajka, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Litvínov do trháku nejde

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:21. Gajdoš, 25:44. Ikonen Hosté: 24:19. Kundrátek, 28:59. Cienciala, 31:25. Nedomlel, 59:53. Roman Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Baránek, Polášek (A), Zeman, Gajdoš, Czuczman, Baláž – Havelka, Jícha, Zygmunt – Čajkovič, Sukeľ (C), Hlava – Koblasa, D. Kaše (A), Sandberg – M. Pekař, Gut, Ikonen – Šprynar. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Marinčin, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (C), Nestrašil, Daňo – Cienciala, Hudáček, Kovařčík – Kurovský, Sikora, Teplý – Roman, Marcinko (A), Hrehorčák – Dravecký (A). Rozhodčí Cabák, Šindel – Frodl, Rampír Stadion Stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4603 diváků

Vary podruhé na Vítkovice nevyzrály