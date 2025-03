Kváča zamkl trezor, pomohla i tyčka. Liberec s jedním gólem vypnul Motor

Napoprvé měl zápas blbec, parťáci mu příliš nepomohli. V odvetě zazářil tak, jak u něj bylo v základní sezoně zvykem. Petr Kváča, mimochodem někdejší budějovický brankář, vytáhl své kumpány 29 zákroky k dílu, které sobotní vítěze vrátilo zpátky do hry o postup. Protože prohrát podruhé v sérii na tři vítězné duely, to už by s Tygry vypadalo zle nedobře, v cestovních kancelářích by pomalu vytahovali katalogy s nabídkou dlouhé dovolené.

Kváča si vzal svůj tým na záda a vynikajícím koncentrovaným výkonem po celých 60 minut vytvořil z brány trezor. Samozřejmě s učebnicovou pomocí blokujících parťáků, v závěru obránce David Aubrecht proti střele domácích nastavil vlastní krk. A to doslova. Nepříjemná nehoda se naštěstí obešla bez větších následků.

Těch bloků bylo nakonec pětadvacet, to už je zaznamenání hodný počin. „Dneska jsme zjistili, že hrajeme play off, od začátku to bylo v kabině cítit. Bojovali jsme, zápas měl atributy play off, spoustu šarvátek a soubojů, takhle se play off zápasy hrají,“ těšil razantní vzestup vnitřní síly kouče Filipa Pešána, jenž překopal složení ofenzivních formací.

Po pátečním nedostatečném představení dorazila na budějovický led zcela odlišně odhodlaná družina z pod Ještědu. Už jí sepnulo, že přituhuje a musí vyhrát. Motor podal standardní výkon, ovšem krutě selhal v početní převaze.

Pomocnou ruku dvakrát přidala i nastřelená tyčka

Jestliže se v hokeji traduje, že kdo nepromění dvojnásobnou přesilovku, nemůže vyhrát, tak obdobou je šest promarněných přesilovek pět na čtyři v sobotním podání Motoru. Zatímco Liberec využil hned svou první z celkových dvou, efektní otočkou se blýskl v 17. minutě Adam Musil a položil potřebný základ k plichtě po jihočeském rozjezdu. „Svým úsilím a svým příkladem táhne mužstvo, díky bohu nebyl jediný z týmu, přidala se k němu drtivá většina spoluhráčů. Je fajn ho mít v týmu,“ chválil Pešán autora jediné branky.

Nakonec to gólově stačilo, protože modrobílí vylehali tunu puků směřujících na Kváču, tomu dvakrát podala pomocnou ruku nastřelená tyčka. Severočeši si za výhrou poctivě šli a získali ji. „Petr je vynikající brankář, dneska jsme mu určitě pomohli víc než v pátek,“ byl rád Pešán.

Pokud měl z něčeho vrásky, tak z celé sady vyloučení, nezřídka šlo o zbytečné dvouminutové postihy. Z druhé strany zneutralizování budějovických speciálních týmů Tygry ještě víc semklo. „Celou třetí třetinu jsme skoro celou hráli ve čtyřech. Na to si musíme dát pozor a zlepšit to,“ našel Pešán i negativum na jinak povedené sobotní lopotě.

Jeho protějšek Ladislav Čihák byl o poznání stručnější, řekl v podstatě jen to, co musel. „Nevyšly nám přesilovky, rozhodly speciální týmy. Neměli jsme dobrý vstup do utkání a musíme se na to podívat, dneska nám to tam nepadlo,“ zhodnotil bitvu rychle i neradostně.