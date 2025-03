Hanzl zařídil srovnání série. Beránek kvůli zákeřnosti nedohrál, co trest?

V první třetině se k němu puk šťastně odrazil po zablokované přihrávce, v závěrečném dějství si šikovně našel prostor před brankovištěm. Vítkovický Martin Hanzl dvěma góly řídil výhru Ostravanů 5:2 nad Karlovými Vary, série předkola play off extraligy je po dvou zápasech vyrovnaná. „Občas potřebujete štěstí. Primárně jsem nahrávač,“ popisoval dvougólový střelec po sobotní odvetě. Ta měla hodně divoký závěr, po šarvátce v posledních sekundách zápasu vyfasoval trest do konce utkání za bodnutí špičkou hole tahoun Energie Ondřej Beránek.

Petr Hauser se v závěru zápasu zmocnil puku a vyrazil k odkryté brance Energie. Přidal pátý gól, definitivně pečetil výhru hostů a vyrovnání série. Na kostce zbývaly tři sekundy, místo klidného konce ale bylo na ledě ještě pořádně horko. Šarvátka za brankou, zkoumání videa a nakonec flastr na pět minut a do konce utkání pro Ondřeje Beránka, jenž holí zasáhl mezi nohy Patrika Marcela.

Před pokračováním série ho kvůli většímu trestu bude automaticky řešit i disciplinární komise. „K tomu vám teď asi nic neřeknu. O tom teď nic nevím. To se dozvíme v budoucnu,“ komentoval situaci stručně domácí útočník Vít Jiskra.

Naštvání z porážky na něm bylo hodně vidět. Karlovy Vary neodehrály proti Vítkovicím špatný zápas, jenže neproměňovaly šance a oproti prvnímu střetnutí celou dobu dotahovaly. „Porovnání je jednoduché. Oba zápasy byly vyrovnané, včera jsme vyhráli, dneska prohráli. To je všechno,“ utrousil domácí útočník.

Ridera odskočila do vedení ve 13. minutě. Finský obránce Tarmo Reunanen špatně vyhodnotil situaci, propadl a Hanzl se prosadil po přečíslení. „Zase jsem nahrával při dva na jednoho, vrátilo se mi to naštěstí do odkryté brány. Tam už to bylo jednoduché. Jsem za to samozřejmě rád,“ popisoval muž, který zápas ve třetím dějství sám definitivně zlomil.

Karlovy Vary po polovině utkání zareagovaly na jeho první gól, odpověď pak našly i na přesnou trefu Roberta Říčky. Sekundu před uplynutím přesilovky pět na tři se trefil Janis Jaks, domácí měli velkou šanci na obrat. Sudí zkontrolovali čas branky na videu, Energie pokračovala v početní výhodě. Ale tentokrát neudeřila.

Musí se betonovat, v tom je Varaďa nejlepší

„V prvním zápase využili dvě přesilovky, takže jsme si řekli, že se toho musíme vyvarovat. Fauly budou vždycky, ale dávali jsme si větší pozor, abychom to ubránili. Snažili jsme se to dávat jednoduše ven z pásma,“ popisoval Hanzl.

Ve třetím dějství místo toho udeřil sám a Vítkovice si poté zkušeně pohlídaly hubený náskok. Domácím jejich důraz a dohrávání soubojů nechutnaly. „Každý, kdo hokej chvíli hraje, ví, že když je to o gól, musí se jenom betonovat. Venca Varaďa je v tomhle určitě nejlepší trenér v lize. Samozřejmě k tomu má hodně co dodat. Plnili jsme to,“ ocenil Hanzl přínos zkušeného kouče na vítkovické lavičce.

Odměnou pro Rideru byly v závěru ještě dva zásahy do prázdné brány riskujících Varů. „Odehráli jsme to velmi zkušeně. Hráli jsme nadoraz, samozřejmě nás mrzí fauly, které jsme udělali a které dostaly domácí do hry. Říkali jsme, že to bude náročná série pro oba týmy. Směřuje to tam,“ hodnotil hostující kouč, když dorazil na tiskovou konferenci o několik minut po svém protějšku Pavlu Paterovi.

„Omlouvám se, nejede výtah dva dny, co tu jsme. Nejezdí, aby kustodi nemohli použít výtah. Prostě se to tak stane někdy,“ povzdechl si šéf vítkovické střídačky, než začal promlouvat o druhém utkání série.

Ta se přesune do Ostravy za stavu 1:1 na zápasy. „Jsem samozřejmě rád, že odjíždíme s jedním bodem. Končí to, až někdo bude mít tři. Pro nás je to dílčí krok,“ prohlásil Varaďa. „Pravděpodobně to bude dlouhé,“ potvrdil jeho slova Patera.