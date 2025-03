Na gól čekal 78 zápasů, Čech zahájil obrat Bruslařů: Už jsem šel střídat

Víc si Bruslaři nemohli přát. Na horkém plzeňském ledě zvládli i druhý zápas předkola play off. Indiáni se ujali vedení těsně před koncem první třetiny. Ale třemi zásahy za sedm minut druhého dějství hosté z Mladé Boleslavi otočili a odvezli si vítězství 3:2. Obrat začal Aleš Čech ve 24. minutě, kdy zprava přesně pálil na přední tyč. Jeho první trefa v extralize. Čekal 78 zápasů. „Nádhera! Jsem rád, že jsem to protrhl a překlopilo se to na naši stranu. Doufám, že přidám víc gólů a pomůžu týmu,“ smál se 20letý obránce.

Popíšete svůj první gól mezi dospělými?

„Skvělý pocit. Nádhera! Padl úplně náhodou. Šel jsem vlastně střídat. Přišla nahrávka přes celé hřiště od Kaldy (Pavol Skalický) na Julu (Julius Junttila), který to nezpracoval. Puk vypadl ke mně, jen jsem zavřel oči a střílel.“

Taky jste na premiérovou trefu čekal do 78. zápasu. Kam si kotouč schováte?

„Schovám si ho doma na poličku a budu na něj vzpomínat. Už jsme vtipkovali v kabině, lidi z vedení a trenéři za mnou byli. Už jsem ale cítil, že bych mohl něco dát. Jsem rád, že to vyšlo. Měl jsem pár tyček, Martin Ševc a pan Vlasák mi říkali: ‚Hele, když tam budeš, zavři oči.‘ Nějak jsem se dostal do šance, zkusil to a naštěstí tam padl gól. Jsem fakt rád, že jsem to protrhl, pomohl jsem týmu a skóre se překlopilo na naši stranu. Doufám, že gólů přidám víc a pomůžu týmu.“

Jak těžký byl druhý zápas?

„Určitě byl jiný než první. Trochu na nás vlítli, ale zvládli jsme to. Jsme rádi, že si vezeme dvě vítězství k dobru domů. Teď už nás čeká třetí zápas. Doufáme, že postoupíme dál.“

Klíčová byla třígólová prostřední třetina, že?

„Prohrávali jsme, inkasovali v závěru první části. Věděli jsme, že to bude boj, že se budou rvát víc než v prvním utkání, protože musí. Celou sezonu jsme měli problém skórovat. Tyhle zápasy budou o jeden, dva góly. Bavili jsme se, že musíme hrát jednoduchý hokej, dát góly, což se povedlo. Když v tom budeme pokračovat, máme šanci vyhrát.“

Napravili jste si reputaci u fanoušků po nepovedeném závěru základní části?

„Zatím asi jo, ale hlavní je postoupit dál. Pak s nimi budeme zadobře na sto procent. Jsou to infarktové situace, ale ty přináší hokej. Co se nám stalo s Kladnem, jsem zažil i na juniorském mistrovství světa, když jsme otočili čtvrtfinále s Finskem. Hokej je hra nahoru dolů, každý zápas může být úplně jiný.“

Plzeň jste předčili v efektivitě a taky v předbrankovém prostoru, co myslíte?

„Většinou nás přestřílejí, ale v efektivitě jsme lepší. My to dáme. Nejde o žádné nádherné góly, co si někdo vyvěsí nebo bude připomínat. I v prvním zápase šly góly po ledě, byli jsme důrazní.“

Steve Moses skóroval už třikrát, taky vás drží Dominik Furch.

„Moses je frajer, co to umí. Byl v Americe, všude možně, jedině nám může dát zkušenosti. Furchíno taky skvělý. Všichni. Každý má nějakou roli. Když ji budeme plnit, ne, že je přejedeme, ale víme, že vyhrajeme. V závěru jsme dostali blbý gól, ale ubojovali jsme to. Bloky byly super. Chvilku taháme my, chvilku oni. Ale vedeme 2:0 a hrajeme doma, což je pro nás výhoda.“