Nesimuloval jsem, hájí se Daňo. Nový záběr ukazuje, že dostal holí do tváře

Na první pohled je vše jasné a zřejmé. Daňo se po přistrčení ramenem litvínovského Kristapse Zileho chytá za hlavu a padá k zemi. Teatrální pád, řeknete si. Záběr, který k vynesení verdiktu využila i disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem, poukazuje i na zprvu nenápadný zákrok litvínovského beka Marka Baránka. Ovšem i kolem toho vznikly dohady.

Z daného záběru to vypadá, že bezprostředně po buly Baránek strčí hůl někam mezi Daňovy nohy. Jde o neprůkazný záběr, nicméně dá se úspěšně odtušit, že hráčův pád následuje z tohoto důvodu a nikoli po Zileho čistém ataku.

Třinecký klub podal proti verdiktu komise odpor. „V úterý přišlo podání odporu a hráčovo vyjádření, nyní určíme termín, kdy se tím budeme zaobírat,“ reagoval pro iSport.cz Viktor Ujčík s tím, že Baránkovo šťouchnutí holí do Daňa „na první dobrou“ nepostřehl. „Na záběrech, které máme k dispozici, to nevidím. Nějaké další záběry nám právě přišly, tak se na to s kolegy znovu podíváme a zkusíme se dopídit, zda tam soupeřova hůl byla, nebo nebyla.“

Web iSport.cz aktuálně získal záběry třineckého klubu, podle nichž je zřejmé, že Baránkova hůl se podpažím Daňa dostala až k hlavě třineckého hráče. To ostatně Daňo reklamuje v odporu.

„V odůvodnění rozhodnutí předsedy DK stojí, že jsem „využil kontaktu s tělem protihráče Kristapse Zileho k tomu, abych zvýraznil následky tohoto vzájemného kontaktu… Zásadním problémem v tomto zdůvodnění je fakt, že můj pád a chycení se za obličej nezpůsobil fyzický kontakt s Kristapsem Zilem, nýbrž kontakt s Markem Baránkem, jehož hokejka mě prokazatelně zasáhla do obličeje,“ popisuje Daňo svou verzi a pokračuje: „Těsně před momentem, kdy došlo ke kontaktu s Kristapsem Zilem, mě do tváře zasáhl špičkou své hokejky Marek Baránek. Z videozáznamu přiloženého k rozhodnutí DK je patrné, že jeho hokejka prošla pod mou pravou rukou a zastavila se až o obličej. Následkem toho jsem se chytil za tvář a spadl na led. V žádném případě nešlo o nafilmovaný pád,“ trvá na svém s tím, že žádá disciplinárku o zrušení trestu a zastavení řízení.

V hokejovém prostředí se řeší i to, že za podkopnutí zezadu nic netušícího Kevina Czuczmana jsou dva zápasy distanc málo. V tomto případě je rozpětí postihu dvě až čtyři utkání. Proč nešla disciplinárka výš? „Kdyby tam byla ještě například ruka a bouchl s ním o zem, čili přidal intenzitu, bylo by to na vyšší potrestání. Kdybychom nyní dali tři zápasy, při závažnějším provinění už bych tam moc prostoru neměl,“ vylíčil Viktor Ujčík myšlenkové pochody disciplinárky. „Takhle o něj Daňo zavadil, je to špatně, ale stojím si za tím, že v play off dva zápasy mrzí jako čtyři v normální sezoně.“

Čtvrtý díl série mezi Oceláři a Vervou se hraje dnes v Třinci ve Werk areně od 17 hodin, pokud domácí vyhrají, postoupí do čtvrtfinále play off.