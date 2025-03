Třinec napadl verdikt kvůli Daňovi. Ujčík namítá: Proč se chytal za hlavu?

Na první pohled je vše jasné a zřejmé. Daňo se po přistrčení ramenem litvínovského Kristapse Zileho chytá za hlavu a padá k zemi. Teatrální pád, řeknete si. Záběr, který k vynesení verdiktu využila i disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem, však poukazuje i na zprvu nenápadný zákrok litvínovského beka Marka Baránka, jenž bezprostředně po buly strčí hůl zřejmě mezi Daňovy nohy, možná rovnou do rozkroku, byť to není na 100 procent průkazné. Zdá se však, že hráčův pád následuje z tohoto důvodu a nikoli po Zileho čistém ataku.

Třinecký klub podal proti verdiktu komise odpor. „V úterý přišlo podání odporu a hráčovo vyjádření, nyní určíme termín, kdy se tím budeme zaobírat,“ reagoval pro iSport.cz Viktor Ujčík s tím, že Baránkovo šťouchnutí holí do Daňa „na první dobrou“ nepostřehl. „Na záběrech, které máme k dispozici, to nevidím. Nějaké další záběry nám právě přišly, tak se na to s kolegy znovu podíváme a zkusíme se dopídit, zda tam soupeřova hůl byla, nebo nebyla.“

Zároveň však Ujčík připomíná názor disciplinární komise, která nechápe, proč se Daňo po předpokládaném ataku hokejkou k nohám či do rozkroku chytil za hlavu. „Ta hokejka někde byla, neříkáme, že ne. V odůvodnění verdiktu však poukazujeme na to, že nedostal zásah od soupeře do obličeje, přitom se za něj okamžitě chytil. O tom to celé je,“ zdůraznil Ujčík.

V hokejovém prostředí se řeší i to, že za podkopnutí zezadu nic netušícího Kevina Czuczmana jsou dva zápasy distanc málo. V tomto případě je rozpětí postihu dvě až čtyři utkání. Proč nešla disciplinárka výš? „Kdyby tam byla ještě například ruka a bouchl s ním o zem, čili přidal intenzitu, bylo by to na vyšší potrestání. Kdybychom nyní dali tři zápasy, při závažnějším provinění už bych tam moc prostoru neměl,“ vylíčil Ujčík myšlenkové pochody disciplinárky. „Takhle o něj Daňo zavadil, je to špatně, ale stojím si za tím, že v play off dva zápasy mrzí jako čtyři v normální sezoně.“

Čtvrtý díl série mezi Oceláři a Vervou se hraje v úterý v Třinci ve Werk areně od 17 hodin, pokud domácí vyhrají, postoupí do čtvrtfinále play off.