Motor se zachránil. Lidi nám doma udělají bordel, těší se Kubík na pátý duel

V pondělí to nebyli oni, v úterý ukázali svou nejlepší tvář. Českobudějovičtí hokejisté vrátili Liberci lekci z třetí partie a v boji o záchranu sezony se zaskvěli výbornou kolektivní šichtou. Fungovala hlava, nohy, taktika, pomohly zkušenosti lídrů i v bráně výborný Milan Klouček. A taky využitá přesilovka Adamem Kubíkem, která přinesla vedení 2:0 už v páté minutě. Motor v závěru do prázdné šéfoval povedené dílo a zařídil čtvrteční střet o vše. Kdo vyhraje, jde do čtvrtfinále, poraženému končí sezona. „Strašně se domů těšíme,“ netají Kubík.

Jak se vám hrál zápas o bytí a nebytí?

„Měli jsme nůž na krku, věděli jsme, že musíme. S tím jsme do zápasu vstoupili. Od začátku šlo vidět, že jsme úplně jiný tým než včera. Přineslo nám to výhru.“

Kde se vzalo o poznání větší nasazení oproti pondělku a hlavně od prvních sekund?

„Asi tam bylo větší nasazení právě proto, že jsme museli vyhrát. Šli jsme do toho naplno, dali jsme do toho všechno. Řekli jsme si, že tak, jak jsme hráli v pondělí, se play off hrát nedá. Museli jsme něco změnit, což se nám povedlo. Ukázali jsme, že chceme vyhrát, Liberec na to zareagoval pozdě, až po našem dvougólovém vedení. Důležitý bod a vracíme to domů.“

Nakolik vám k úterní výhře pomohla třetí třetina pondělního duelu, kdy jste hokej přiostřili a vetřeli se libereckým hráčům pod kůži?

„Sehrálo to velkou roli. Chtěli jsme jim to v té třetí třetině udělat těžší, aby věděli, že jsme to nezabalili, i když zápas byl v podstatě prohraný. Ale šli jsme do toho, Šimon Kubíček vystřihl parádní bitku. Myslím, že jak v našich, tak v jejich hlavách to zůstalo a dneska jsme v tom pokračovali. Všichni víme, o co hrajeme. Hrát play off je radost, celý rok jsme na to čekali a kvůli tomu dřeli. Teď to tam musíme nechat.“

Navíc vás v bráně výborně podpořil Milan Klouček, že?

„O tom se vůbec nemusíme bavit. Zamknul to, klobouček dolů.“

Pro celý tým je jistě důležité, že jste dali gól z přesilovky, čímž jste přestřihli šňůru devíti nevyužitých výhod v řadě, souhlas?

„Jo. Důležité jak pro hlavu celého týmu, tak i pro mou. Že jsem se trefil a pomohli jsme týmu přesilovkou. Opět se ukázalo, že přesilovky v play off rozhodují, platí to každé utkání. Jsme zároveň šťastní, že jsme dokázali ubránit jejich přesilové hry.“

Nenastal po nepodařeném pondělku nějaký speciální moment, hláška, něco, co vás vyburcovalo před úterkem?

„Neřekl bych. Ale řekli jsme si, že do toho musíme vlétnout úplně jinak než včera, a že si nemůžeme dovolit tady prohrávat. Což se nám podařilo a byl to klíč k vítězství. Stejně to musíme zvládnout u nás doma.“

Jak podle vás může vypadat pátý zápas v Budějovicích?

„Řekl bych, že úplně stejně, z naší strany tam možná bude ještě větší nasazení, Liberci ukážeme, že jsme tam doma. Doufám, že fanoušci nám udělají bordel, jak to umí. Moc se na zápas těšíme.“

Baví vás bitvy o všechno? Jeden jde dál, druhému končí sezona…

„Mám je rád, panuje u toho taková zdravá nervozita. Loni jsme prohráli sedmý zápas ve čtvrtfinále s Třincem, tak doufám, že ve čtvrtek ten poslední duel zvládneme.“

Oba týmy doma jednou vyhrály i prohrály, je vůbec výhodou vlastní prostředí?

„Možná to tak neodpovídá, ale doma se vždycky hraje příjemněji. Nemusíte cestovat a spát na hotelu, fanoušci nás ženou, my se domů rozhodně těšíme. V Budějovicích se nám pokaždé hraje dobře.“

Zatím nebylo ani jednou vyprodáno. Nezklamalo vás to?

„Tady mě to určitě nezklamalo… (usmívá se) Jsme rádi, že nám doma chodí hodně lidí a nejlepší by bylo, kdyby dorazilo 110 procent kapacity. Byla tady dobrá atmosféra, my jsme každopádně rádi, že náš stadion je vždycky plný.“