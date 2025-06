Přestřelka basketbalových šéfů: Jste psychopati, sekta! Dám tě na komisi, přišla reakce

Přestože letos skončil Děčín čtvrtý, spolu s Nymburkem a Opavou se ziskem deseti medailí (pět stříbrných + stejný počet bronzových) a vítězstvím v Českém poháru z roku 2023, patří k tomu nejlepšímu, co domácí scéna pod bezednými koši v moderní éře nabízí. Momentálně se na historicky úspěšnějšího bráchu v regionu dotahuje Ústí nad Labem, jehož vrcholem byla loňská účast ve finále Kooperativa NBL.

Do něj před rokem vedla cesta v semifinále právě přes Děčín. Dění na palubovce překročilo hranice fair play. Od hráčů létaly plivance i prostředníčky, po utkání se nepodávaly ruce a výjimkou na straně hlavních protagonistů nebyl ani zlomený nos či otřes mozku.

Přestože se oba celky tentokrát v play-off nepotkaly, vře to mezi nimi dál. I v době, kdy mají hráči dovolenou a do nového ročníku je daleko. Roznětkou se stal nedávný rozhovor pro server CruchTime mapující tuzemské basketbalové prostředí.

Velmi emotivní generální manažer ústecké Slunety, jenž se běžně nezdráhá kritizovat místní poměry, si zde vzal na paškál nejen děčínského kouče Tomáš Grepla. „Mám k tomu velice závažné osobní důvody, které se táhnou už od přátelského utkání v roce 1996. Od té doby tvrdím, že Tomáš Grepl není dobrý člověk. Z Děčína se k nám vrátil David Žikla a to bylo, jak kdyby přišel z Mírova. Po návratu z Děčína na něm byla vidět nějaká psychická újma. Srovnal se až teď po dvou letech, až jsme si dělali srandu, že jsme pro něj jakási probační služba. Na druhou stranu – a fakt to říkám nerad – se Greplovi musí nechat, že z hráčů dostane 140 procent. Dovedou taky načasovat formu. To, že jsou to psychopati, je věc druhá,“ vyprávěl dnes zkušený funkcionář, jenž přitom sám za Děčín v minulosti hrával a jeho otec v klubu trénoval.

Přes umělá prsa lidi nevidí na fotbal

Hrubý dále sepsul děčínský styl hry. „To je absolutní psychopatismus. Je to úplně za hranou. S Děčínem nikdo nechce hrát,“ pokračoval s tím, že o pivotu Petru Macháčovi prohlásil, že není basketbalistou, ale má vytvářet strach u soupeřů. „Vnímám je jako sektu,“ nebral jeho komentář konce.

Dokonce si rýpl do ústeckých fotbalistů, kteří udivují veřejnost agresivním marketingem a obdařenými moderátorkami. „Tam lidi přes umělá prsa nevidí na to, že ti kluci hrají fakt dobrý fotbal a mají úspěchy. Basket by měl jít trochu jinou cestou, ale musí chtít být vidět,“ zabýval se konkurenčním sportem ve vlastním městě.

Evergreenem jsou rovněž spory se vstupenkami na vzájemné zápasy. Zatímco Ústečtí vyhrazují (nejen) pro děčínské fanoušky sektor za střídačkou hostí, v Děčíně vinou menší kapacity haly fankluby soupeře dostanou nižší množství lístků na místech s horší viditelností.

„Vyhrocená derby? Důvod je Tomáš Hrubý,“ reagoval pro stejný portál děčínský generální manažer Lukáš Houser a někdejší Hrubého spoluhráč. Teď na něj chystá podnět k etické komisi basketbalové federace.

„Vůbec nechápu, jak si může dovolit manažer jiného týmu dehonestovat našeho hráče Petra Macháče. To, že o nás říká, že jsme tady psychicky zničili Davida Žiklu, to je už v podstatě obvinění. To prostě nejde nechat být. Pokud jde o označení našeho klubu i fanoušků za psychopaty, to jako vážně? A že jsme sekta?“ tázal se Houser.

Vypadá to, že činovníci obou klubů si dají dostaveníčko ještě před startem nové sezony ve svazových kancelářích.