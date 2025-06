Nový trend v NBA: Supertýmy z hvězd nejsou efektivní. Finále? Mládí a rychlost

Už na začátku sezony se vědělo, že v Oklahomě a Indianě dřímá potenciál, přesto NBA ani jeden z týmů nenasadila do vánočních zápasů, své výkladní skříně. Ty patřily prověřeným hvězdám jako LeBron James, Stephen Curry či Kevin Durant. V červnu hrají ale ti nejlepší bez ohledu na politiku ligy, a těmi zůstaly výběry vedené letošním MVP Shaiem Gilgeousem-Alexanderem (26 let) a Tyresem Haliburtonem (25).

Indiana Pacers usilují o první titul ve své 58leté historii, Thunder se těšili jen jednou a ještě k tomu na jiné adrese. Seattle Supersonics vyhráli NBA v roce 1979, před sedmnácti lety však byli velmi sporně přesídleni novými majiteli ze severozápadu USA do Oklahomy. A jelikož je čím dál tím aktuálnější rozšíření ligy o tým z Las Vegas a právě Seattlu, který by se stal právoplatným následníkem Supersonics, může o tuhle historii tým z Oklahomy přijít. Ještě dřív ale může vyhrát svůj vlastní pohár Larryho O´Briena, jelikož OKC jsou horcí favorité finále.

Po základní části, kterou končili s bilancí 68:14, se coby nasazené jedničky prohnali pavoukem silnější Západní konference do finále. Pacers byli na Východě až čtvrtí a museli se z pozice outsiderů vytáhnout proti Clevelandu či NY Knicks.

Oba týmy jsou si nápadně podobné

Oklahoma lámala odpor soupeřů na své obrané půlce palubovky. V play off inkasuje nejméně bodů. Soupeři proti ní střílejí s nejnižší úspěšností a nutí je k nejvíc ztrátám ze všech týmů v play off. Ve všech těchto kategoriích vévodili OKC už v základní části a v play off mají tyto parametry ještě lepší.

Indiana naopak pod taktovkou zkušeného kouče Ricka Carlisla střílí v play off s nejvyšší úspěšností z trojkové i dvojkové vzdálenosti a dává druhý nejvyšší počet bodů. To vše hlavně díky nesobecké hvězdě na rozehrávce Haliburtonovi.

Oba týmy jsou si nápadně podobné. Mají velmi mladá jádra vystavěná díky draftu či šikovným trejdům. Díky tomu patří v rychlosti tempa hry na samý vrchol ligy a do rotace zapojují až 11 hráčů, aby vyčerpaly soupeře a udržely své hvězdy čerstvé.

„Tvořit supertýmy z hvězd už není finančně únosné ani efektivní. Novým trendem je to, co děláme my a OKC. Mladí kluci, kteří rádi běhají, brání a spojuje je síla přátelství,“ výstižně charakterizoval oba finalisty pivot Indiany Myles Turner.

Jen jeden z nich se bude radovat. A podle expertů i bookmakerů by bylo velkým šokem, kdyby na konci cesty nestáli coby vítězové borci z Oklahomy.

