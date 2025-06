Řepka o Spartě i trénování: Nabídky jsem měl. Bránit s Olomoucí? Šílený a prazvláštní

„Klub je nastartovaný na tituly a na Ligu mistrů, jinak to nedává smysl. Klukům věřím, že si teď odpočinou, naberou nový dech a zase pojedou,“ věří Řepka. Sám hrál ve Spartě ve dvou etapách (1995-1998 a 2006-2011), vsítil zlatý gól v posledním kole v ročníku 2009-2010, pak se ale loučil ve zlém. Přesto své sparťanství stále nezapře.

Sparta je momentálně bez trenéra. Koho byste si uměl u týmu představit? „Vydal bych se českou cestou, ale chápu, že u nás není tak široký výběr na to, kdo by mohl převzít tak velký klub. Proto asi půjdou znovu dánskou cestou. Věří tomu, což je jejich právo. Chápu pohled majitele.“

V závěru sezony se mluvilo o křehké a zranitelné Spartě. Soupeři se jí nebáli, ani ze členů defenzivní řady nešel výraznější respekt. Souhlasíte?

„Viděl jsem, jak reagoval Filip Panák v Olomouci po druhém inkasovaném gólu, kdy byl brankář přelobován. Tupý výraz, plácání po ramenou jakože kluci jedem… Nebyly tam žádné emoce a finále poháru vyznělo až tragikomicky. Nechci snižovat kvality Olomouce, protože mám pokoru k soupeři, ale není možné, aby Sparta odevzdávala takové výkony a zápasy se nesly v podobném duchu.“

Je Filip Panák vhodným kapitánem?

„Vůdčí osobnost ve Spartě bohužel nevidím. Samozřejmě by ale kapitánem měl být Čech.“

Pár dní po finále MOL Cupu se Sparta střetla se Sigmou znovu, tentokrát v lize. Potřebovala bodovat, jinak by v tabulce klesla mimo pohárové příčky. Udržela remízu, když v závěru hrála se šesti obránci. Co jste říkal na zvolenou taktiku?

„Šílený a prazvláštní. Asi se báli o výsledek, což je proti Olomouci smutné. Hrozilo, že by Sparta nehrála žádný evropský pohár po skoro pětačtyřiceti letech, což si nemohla dovolit. Jak znám Luboše Loučku, chtěl tu šanci za každou cenu udržet, proto tam dal šest stoperů. Pro Spartu je to až nedůstojné, ale bohužel.“

V roce 2013 jste chvíli dělal sportovního manažera v tehdy druholigovém Mostě. Později jste získal trenérskou licenci. Při prezentaci připravovaného dokumentu o vašem životě prohlásil František Straka, že by si vás uměl představit jako svého asistenta. Rýsuje se tedy něco?

„Nabídky na trénování jsem měl. Záleží, jestli to dopadne. Jsem otevřený všemu. Bylo by úžasné být někde s Frantou, to by byl sen. Fotbal vidíme stejně, máme na spoustu věcí totožný pohled. S Ferim si umím představit na nějakou štaci jít.“

V listopadu letošního roku půjde do kin film Hříšník Řepka. O čem bude?

„O tom, že člověk může spadnout z vrcholu na dno, vrátit se zpátky a dokonce mít kvalitnější život než dřív. Petr Větrovský (režisér a promotér) je lišák, vždy mě uvedl do takové polohy, že jsem se rozpovídal. Potom jsem si říkal: ´To je průser.´ Jsou tam věci, o kterých nevěděla ani moje máma. Je to časosběr od mládí až po mojí polosmrt a život po fotbale. Natáčeli jsme i v Portugasku s Nuno Gomesem a Rui Costou a v Londýně s fanklubem West Hamu. Nechybí ani temná část mého života, což je samozřejmě vězení. Tohle období nebylo nic příjemného.“