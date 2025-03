Páté duely se hrají do rozhodnutí, bude dlouhá noc? Flynn: Pro tyhle chvíle hrajeme hokej

Na liberecké a vítkovické hokejisty vykukuje slušný rozpor. Buďto dovolená, anebo pokračování sezony bez kloudného odpočinku. Pokud si oba výběry proklestí cestu z předkola, v neděli půjdou znovu do akce. A zase venku. Ostravská parta ví, že jim triumf ve Varech přidělí Spartu, jiná možnost není. Tygři v případě dnešního vítkovického úspěchu začnou čtvrtfinále v Hradci Králové. Pokud Karlovy Vary dotáhnou obrátku s Riderou, Tygři budou čelit Spartě. Jestliže Motor potřetí setne Severočechy, v bitvách nejlepší osmičky jej čeká Brno, nebo Pardubice, každopádně získá volno do středy, kdy se začíná. Jako Paterovci. Ti mohou jít jedině na Kometu.

Specifická série

Vyrovnaná sada mezi Budějovicemi a Libercem má svoje specifikum: pouze jediné utkání ze čtyř bylo vyrovnané, to druhé na jihu Čech, které ovládli Tygři 1:0. Jinak poražený pokaždé moc nechápal svůj výkon, v kabině rozdýchával rozladění. Hodně patrné, až zarážející to bylo při odvetách pod Ještědem. V pondělí předvedli Severočeši výkon sezony, opanovali led, soupeř se vůbec nechytal a padl 0:3. Na druhou stranu, právě v téhle partii učinil důležitý krok směrem k úterní odplatě. Svěřenci Ladislava Čiháka si liberecké bojiště ve třetí části třetího duelu představili jako Oktagon. Šli soupeři do těla, navrtali se až pod kůži, provokacemi se vrátili do hry, zvedli si vlastní přiškrcenou morálku.

Nastavili perfektně hlavu na úterý, kdy od prvních sekund vládli a pro změnu se nechytali domácí. Po zrcadlově obrácené výhře 3:0 přemístili sérii do Budvar arény. „Chtěli jsme jim to v pondělí v té třetí třetině udělat těžší, aby věděli, že jsme to nezabalili, i když zápas byl v podstatě prohraný,“ popsal úspěšnou taktiku útočník Adam Kubík. „Šli jsme do toho, Šimon Kubíček vystřihl parádní bitku. Myslím, že jak v našich, tak v jejich hlavách to zůstalo a v úterý jsme v tom pokračovali. Všichni víme, o co hrajeme. Hrát play off je radost, celý rok jsme na to čekali a kvůli tomu dřeli. Doma tam teď musíme nechat všechno,“ burcoval Kubík.

Rutina nese porážky

Jeho protějšek Oscar Flynn přiznal, že on a jeho společníci úterní mečbol vyloženě zahodili do koše. „Nenavázali jsme na pondělí připraveností v hlavě. V naší hře nebyla návaznost, dělali jsme zbytečné chyby. Některé věci od nás Motor dostával zadarmo. Nebyli jsme tím týmem, co v prvním domácím utkání. Musíme se vrátit k poctivé hře, jinak bude brzy konec. Budeme se o to muset ještě poprat,“ věděl své útočník, jehož góly Tygři potřebují. Už méně jeho zbytečné zákroky, po nichž chodí na trestnou lavici. Jako v úterý, kdy se nechal vyloučit hned dvakrát, z jedné přesilovky hosté udeřili a oponenta zahnali do kouta. „Musíme se vyvarovat zbytečných faulů, já sám udělal v úterý dva takové. Dostaly je na koně.“

Je zatraceně těžké tipovat, kdo půjde dál. Díky domácímu prostředí může být lehkým favoritem Motor. Ovšem Liberec prokázal, že když mu teče do bot, dokáže se zvednout a povstat. S jednou velkou bryndou parádně zacloumal během základní části, kdy se vyškrábal z poslední příčky ke kontrolované jistotě předkola.

To samé prokázal i v současné sadě s Budějovicemi. Do ní nakročil váhavě, studeně, mátožně. A hned druhý duel vydřel bod extrémní obětavostí, na tomto základě vystavěl už zmíněné luxusní pondělní představení. Má to háček: přetrvávající sklony ke sklouzávání do rutiny, která přináší porážky a poskytuje pomocnou ruku protivníkovi.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Všimli jste si v úterý Motor, jak fungoval, když hrál o holý život? Bezvadně! „Udělali jsme si to těžší, ale o to hezčí může být postup. Pro tyhle chvíle hrajeme hokeje a já doufám, že půjdeme dál. Musíme si to znovu nastavit, jak potřebujeme a v Budějovicích navázat na pondělní zápas. Pak to bude dobré,“ tvrdí Flynn. Jenže druhá strana to vidí jinak. „Liberci ukážeme, že doma jsme my. Doufám, že fanoušci nám udělají bordel, jak to umí,“ těší se Kubík.

Kdybyste se pro radu na tip vydali za historiky, měli by jasno. V sadách hraných na pět střetnutí se mnohem lépe vyznají Bílí Tygři, všechny čtyři rozsudkové bitvy urvali pro sebe. Zatímco na jihu mají z pátých duelů osypky, jejich úspěšnost je přesně opačná. Schůzka s osudem se blíží.

Rozhodující páté zápasy

Bilance Českých Budějovic: 0:4

2013 - předkolo s Vítkovicemi

2010 - předkolo s Libercem

1997 - čtvrtfinále se Spartou

1989 - o páté místo s Jihlavou

Bilance Liberce: 4:0

2024 - předkolo s Olomoucí

2023 - předkolo s Plzní

2022 - předkolo s Kometou

2010 - předkolo s Budějovicemi

Varianty pro čtvrtfinále play off

Postup Karlových Varů a Českých Budějovic

1. Sparta - 10. Třinec

2. Mountfield HK - 9. Mladá Boleslav

3. Pardubice - 6. České Budějovice

4. Kometa Brno - 5. Karlovy Vary

Postup Karlových Varů a Liberce

1. Sparta - 11. Liberec

2. Mountfield HK - 10. Třinec

3. Pardubice - 9. Mladá Boleslav

4. Kometa Brno - 5. Karlovy Vary

Postup Vítkovic a Českých Budějovic

1. Sparta - 12. Vítkovice

2. Mountfield HK - 10. Třinec

3. Pardubice - 9. Mladá Boleslav

4. Kometa Brno - 6. České Budějovice

Postup Vítkovic a Liberce

1. Sparta - 12. Vítkovice

2. Mountfield HK - 11. Liberec

3. Pardubice - 10. Třinec

4. Kometa Brno - 9. Mladá Boleslav